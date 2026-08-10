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10 августа, 13:00

Путин призвал помочь ветеранам СВО найти себя в гражданской жизни

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Ветеранам специальной военной операции необходимо создать условия для возвращения к гражданской жизни и профессиональной реализации, заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с представителями сферы планирования городской среды и пространственного развития глава государства отметил, что бывшим военнослужащим нужно дать возможность получить новую профессию и найти применение своим навыкам.

«Их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь, им нужно дать возможность найти себя, снова получить какую-то профессию, создать необходимую среду безбарьерную и так далее», — сказал Путин.

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С фронта — в Госдуму: 110 ветеранов СВО примут участие в выборах, заявила Памфилова

Ранее на форуме «Территория смыслов» обсудили возвращение ветеранов СВО к мирной жизни, их трудоустройство, образование и участие в общественных проектах. Участники также затронули наставничество: ветераны могут передавать молодёжи личный и профессиональный опыт, однако для такой работы им необходима специальная подготовка.

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Дарья Денисова
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