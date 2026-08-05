На «Территории смыслов» обсудили применение ресурсов ветеранов СВО в развитии РФ

На форуме «Территория смыслов» прошла дискуссия «Наши люди. Как применить потенциал ветеранов СВО». Её участники обсудили, как помочь бойцам вернуться к мирной жизни, найти работу, реализовать себя в общественной сфере и передать свой опыт молодому поколению.

На форуме «Территория смыслов» обсудили поддержку и реализацию потенциала ветеранов СВО. Фото © Предоставлено Life.ru

Встреча состоялась в рамках смены «Родина» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» платформы «Росмолодёжь.Форумы». В обсуждении приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и Герой России, глава «Юнармии» Владислав Головин. Модератором выступила руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

На форуме «Территория смыслов» обсудили поддержку и реализацию потенциала ветеранов СВО. Фото © Предоставлено Life.ru

Главной темой стало возвращение ветеранов к гражданской жизни. Помимо вопросов оформления документов, получения выплат и медицинской помощи участники обсудили трудоустройство, получение образования, профессиональное развитие, а также возможность применять лидерские качества бойцов на государственной службе, в молодёжной политике и региональных проектах.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва рассказала, что во всех регионах страны ветеранов и их семьи сопровождают социальные координаторы фонда «Защитники Отечества».

Анна Цивилёва. Фото © Предоставлено Life.ru

«Уникальность заключается в том, что у нас есть новая профессия — социальный координатор. Это человек, который сопровождает нашего ветерана на протяжении всей его жизни и его семью, когда он вернулся, решая любые вопросы: со здоровьем, получением документов, выплат, обучением, трудоустройством. Из 4500 социальных координаторов уже 1000 — это сами ветераны и их близкие. И когда мы видим, что ребята, прошедшие такие испытания, говорят, что стали жить намного интереснее и счастливее, — это главный показатель, для чего мы были созданы», — поделилась статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

На форуме «Территория смыслов» обсудили поддержку и реализацию потенциала ветеранов СВО. Фото © Предоставлено Life.ru

Участники встречи подчеркнули, что поддержка не должна ограничиваться социальными выплатами. Не менее важно создавать условия для получения новой профессии, карьерного роста, участия в общественных инициативах и вовлечения ветеранов в жизнь страны после возвращения домой.

Яна Лантратова. Фото © Предоставлено Life.ru

Яна Лантратова сообщила, что защита прав участников СВО и членов их семей остаётся одним из главных направлений работы аппарата уполномоченного по правам человека. За прошлый год поступило более 72 тысяч обращений по вопросам спецоперации — это около 56% от общего количества. Значительная часть работы связана с поиском без вести пропавших, возвращением российских военнослужащих из плена, а также решением вопросов выплат, оформления документов и подтверждения статуса. По её словам, после 14 мая состоялось три обмена, благодаря которым домой вернулось 550 российских бойцов. Кроме того, между аппаратами российского и украинского омбудсменов действует прямой канал передачи документов, по которому уже проведено 22 обмена документами.

Владислав Головин. Фото © Предоставлено Life.ru

Отдельный блок дискуссии посвятили наставничеству. Владислав Головин отметил, что именно личный пример участников СВО способен стать самым эффективным способом воспитания молодёжи. По его словам, ветераны могут передавать подросткам не только ценности, но и практические навыки — от оказания первой помощи и обращения с оружием до оперативного реагирования и основ тактической подготовки. При этом он подчеркнул, что такая работа позволяет сохранить приобретённый опыт и сделать его полезным для общества.

Елена Беликова. Фото © Предоставлено Life.ru

Елена Беликова обратила внимание, что желание помогать молодёжи должно сопровождаться специальной подготовкой. По её словам, наставникам необходимы знания об особенностях работы с детьми и подростками, поэтому важно создать систему отбора, обучения и дальнейшего сопровождения ветеранов, решивших заняться этой деятельностью.

На форуме «Территория смыслов» обсудили поддержку и реализацию потенциала ветеранов СВО. Фото © Предоставлено Life.ru

Практическая часть встречи продолжилась общением с залом. Молодые государственные и муниципальные служащие, сотрудники бюджетных учреждений, участники СВО, представители силовых структур и комитетов семей воинов Отечества задавали вопросы о трудоустройстве, адаптации к мирной жизни, общественной деятельности и взаимодействии ветеранов с молодёжью.

Организаторы отметили, что обсуждение было посвящено не только существующим мерам поддержки, но и поиску конкретных решений, которые позволят использовать опыт участников СВО как ресурс для развития страны.

В 2026 году форум «Территория смыслов» проходит в рамках трёх смен — «Единство», «Правда» и «Родина» — и объединит около трёх тысяч участников в возрасте от 16 до 35 лет в очном и дистанционном форматах. Помимо образовательной программы и практической работы, участники могут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодёжи и получить до 1,5 млн рублей на реализацию собственных проектов.

Ранее в Башкирии запустили первое в России мобильное приложение для участников СВО, вернувшихся к мирной жизни. Сервис получил название «Ветеран 02». Через приложение бойцы могут вступить в региональную ассоциацию ветеранов, направлять обращения, получать медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также узнавать о вакансиях и предстоящих мероприятиях.