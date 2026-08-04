В Башкирии запустили первое в России мобильное приложение для ветеранов СВО

В Башкирии заработало «Ветеран 02» — первое в стране мобильное приложение для бойцов, вернувшихся со спецоперации. Об этом сообщила республиканская ассоциация ветеранов СВО на странице во «Вконтакте».

Регион стал пилотной площадкой для такого сервиса. Через приложение ветераны могут вступить в ассоциацию, отправлять обращения, а также получать медицинскую, психологическую и юридическую помощь. Ещё здесь можно узнавать о вакансиях и предстоящих мероприятиях.

По задумке авторов, проект избавляет бывших фронтовиков от главной трудности — необходимости обходить множество ведомств и тратить время на бумажную волокиту.

Башкортостан первым внедрил такую модель поддержки. В дальнейшем этот опыт планируют перенести и в другие регионы, а со временем — соединить местные платформы в единую федеральную сеть.

Руководитель ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан Оскар Ситдиков подчеркнул, что сервис объединяет всё в одном месте: новости, подачу обращений, поиск работы, юридическую и психологическую помощь. По его словам, это заметно ускоряет решение бюрократических вопросов.

«Вместе с этим внутренний мессенджер и чаты создают возможность для ветеранов общаться, чувствовать плечо товарища, не терять связь», — отметил он.

До этого «Единая Россия» сообщила о поддержке проектов комплексной реабилитации ветеранов спецоперации. Депутаты партии в регионах ведут приём самих участников боевых действий и их родных. Герой России Владислав Головин отметил, что после тяжёлых ранений бойцам нужна не только физическая, но и психологическая помощь, а пережитый опыт важно обсуждать со специалистами.