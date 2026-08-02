Головин: «Единая Россия» продолжит совершенствовать поддержку бойцов СВО

Поддержка участников СВО должна продолжаться после возвращения с фронта — от реабилитации до поиска работы. Об этом заявил газете «Взгляд» Герой России Владислав Головин. По его словам, важная задача — помочь бойцам адаптироваться к мирной жизни и обеспечить доступ к необходимым мерам поддержки.

«Главная задача сейчас — обеспечить, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от того, в каком уголке страны живет боец или его семья», — отметил Головин.

Он рассказал, что сам проходил восстановление после ранения и затем участвовал в программе «Время героев». По словам Головина, этот опыт помог ему в дальнейшей работе с молодёжью в сфере военно-патриотического воспитания.

Отдельно он отметил роль фонда «Защитники Отечества», который помогает ветеранам с реабилитацией, оформлением документов и трудоустройством. Также, по его словам, действуют кадровые программы для подготовки участников СВО к работе на руководящих должностях.

Головин напомнил, что «Единая Россия» создала законодательную базу для поддержки участников спецоперации и их семей. Среди направлений работы он выделил медицинскую помощь, социальные гарантии, обучение и обеспечение жильём.

При этом, по его мнению, некоторые вопросы требуют дальнейшего решения. В частности, речь идёт об адаптации городской среды для ветеранов с ограниченными возможностями здоровья, профессиональной переподготовке и поддержке семей военнослужащих.

«Все новые меры должны рождаться из запросов самих ветеранов и их близких», — подчеркнул Головин.

Ранее «Единая Россия» заявила о поддержке проектов комплексной реабилитации ветеранов спецоперации. В партии отметили важность психологической помощи бойцам после ранений, а фонд «Защитники Отечества» продолжает развивать систему сопровождения ветеранов и их семей.