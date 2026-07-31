В «Единой России» предложили создать единый ресурс для поддержки народного ВПК

Член высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин заявил о необходимости создания федеральной системы поддержки малых предприятий и производственных мастерских, выпускающих критически важную продукцию для фронта. По его словам, речь идёт не о разовой помощи, а о создании устойчивой системы, где каждый небольшой цех становится частью общего дела.

Головин отметил, что сегодня волонтёрские мастерские вносят существенный вклад в обеспечение подразделений на передовой, однако их представители часто не знают о существующих мерах поддержки. Он предложил организовать площадку для встречи производителей и власти, чтобы выработать конкретные решения.

Парламентарий также подчеркнул, что малые производства способны стать точками появления оригинальных разработок, которые укрепят технологический суверенитет страны. Напомним, в июне 2025 года на ПМЭФ был подписан меморандум о создании инвестиционного фонда для проектов двойного назначения.

Ранее Life.ru сообщал, что в новую Народную программу «Единой России» поступило около трёх миллионов предложений от граждан и экспертов. Документ призван ответить на семь главных вызовов. На заседании Экспертного совета Дмитрий Медведев отметил, что количество инициатив уже превысило показатель 2021 года. Программа продолжает формироваться.