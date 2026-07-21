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Регион
21 июля, 10:21

ЦИК зарегистрировала федеральный список «Единой России» на выборы в Госдуму

Обложка © «Единая Россия»

Обложка © «Единая Россия»

Центральная избирательная комиссия утвердила перечень из 390 кандидатов от партии «Единая Россия» для участия в думских выборах. Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК.

Политическое объединение подало необходимые бумаги 15 июля. До этого регулятор заверил списки по одномандатным округам, зарегистрировал финансовых уполномоченных и дал добро на открытие специального счёта для формирования избирательного фонда.

Секретарь генсовета Владимир Якушев назвал произошедшее полноправным входом в кампанию. «Это важный этап и волнительный момент, несмотря на то что мы проходим его не первый раз. Он означает, что партия будет вести борьбу в полном соответствии с требованиями государства», — прокомментировал он.

Представитель объединения также выразил признательность ЦИК за скрупулёзную проверку документов. По его словам, работа структуры является образцом чёткости и безусловного следования букве закона.

Напомним, список кандидатов был выдвинут на съезде ЕР, состоявшемся 28 июня. В федеральную пятёрку вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, а также Герои России — военкор Евгений Поддубный и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Теперь политическая сила официально получает право начать агитационную деятельность в установленном порядке. Утверждением кандидатов по одномандатным округам займутся профильные комиссии на местах.

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Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва будет трёхдневным. Оно состоится 18, 19 и 20 сентября.

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