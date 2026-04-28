Выборы в Государственную думу 2026: дата, система голосования и участники
Выборы в Госдуму 2026 пройдут 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Участие новых регионов, условия, новые правила — в материале Life.ru.
Выборы в Госдуму 2026 состоятся в начале осени, а именно 18–20 сентября. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, единый день голосования – 2026 выпадает на третье воскресенье месяца, в котором истекает срок, на который была избрана Государственная дума. Напомним, что в прошлом году процедура тоже длилась три дня. Главным же отличием станет то, что впервые в выборах в Госдуму примут участие жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Далее подробнее расскажем, как пройдут предстоящие выборы и какие партии примут в них участие.
Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году
В третье воскресенье месяца, 20 сентября 2026 года, состоятся очередные выборы в Государственную думу. Дата эта выбрана неслучайно. Именно в сентябре заканчивается конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва. Пока это ещё не официальная дата, а план Центральной избирательной комиссии, так как ещё необходим подписанный президентом России указ о назначении выборов. Обычно это происходит за 90–110 дней до самого дня голосования. В этом году опубликование указа ожидается в июне.
Но не только выборы в Госдуму пройдут в сентябре. Также в единый день голосования – 2026 будут избирать глав семи российских субъектов (губернаторов) и депутатов в 39 региональных парламентов. Об этом также сообщили в ЦИК.
На особом контроле стоит безопасность электорального процесса. Президент Владимир Путин подчёркивал, что противники России будут пытаться использовать выборы для раскола и дестабилизации общества. Он поручил ЦИК уделять особое внимание безопасности, взаимодействовать с МВД, Росгвардией и другими ведомствами.
Как устроена избирательная система Госдумы
Всего в Госдуме заседают 450 депутатов, и количество их в этом году останется прежним. Но не всех их избирают одинаково, так как выборы проходят по смешанной схеме — 50/50.
225 депутатов будут избраны по федеральным партийным спискам. То есть в этом случае места распределятся между политическими партиями пропорционально полученному числу голосов. При этом партии ещё необходимо преодолеть минимальный порог в 5% от общего количества голосов.
Других 225 депутатов изберут иначе. Эти места займут кандидаты, победившие в одномандатных округах. То есть в каждом избирательном округе избирается один депутат, получающий мандат в случае набора наибольшего количества голосов избирателей в своём регионе.
ДЭГ — онлайн-голосование 2026
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это такой формат участия в выборах, при котором физически посещать избирательный участок не нужно. И на предстоящем электоральном мероприятии онлайн-голосование будет функционировать.
Однако повсеместно электронное голосование в 2026 году использоваться не будет. Об этом сообщила телеканалу «Россия 24» председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«Повсеместного дистанционного электронного голосования в 2026 году не будет, поскольку у нас 89 регионов, надо ещё учитывать нынешнюю ситуацию, и уровень опасности, и степень кибератак, и уровень интернетизации — насколько развит интернет в тех или иных регионах», — сказала она.
В 2026 году дистанционное электронное голосование будет доступно в семи новых регионах России, на территориях которых ранее ДЭГ не использовалось. Что именно это за регионы — публично не называлось. Всего ожидается около 40 субъектов РФ, в которых будет доступно дистанционное электронное голосование. Сам приём заявок от регионов на использование ДЭГ на выборах в Госдуму Центризбирком начал 18 марта 2026 года. Завершится он до конца апреля. Окончательный же список опубликуют после официального старта избирательной кампании — в июне 2026 года.
Какие партии участвуют в выборах
В выборах в Госдуму 2026 года примут участие 12 партий, которые получили так называемую льготу — освобождение от сбора подписей. К ним относятся:
- «Единая Россия»
- КПРФ
- «Справедливая Россия — За правду»
- ЛДПР
- «Новые люди»
- Партия пенсионеров
- «Коммунисты России»
- «Яблоко»
- Российская экологическая партия «Зелёные»
- «Родина»
- «Гражданская платформа»
- «Партия прямой демократии»
Кандидатам-самовыдвиженцам и непарламентским партиям необходимо собрать не менее 3% подписей избирателей, зарегистрированных в избирательном округе. Если в округе менее 100 000 избирателей, то нужно предоставить не менее 3000 подписей.
Что нового в выборах 2026 года
Главным отличием выборов 2026 года станет участие в них жителей новых регионов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В связи с этим были пересмотрены границы избирательных округов. ДНР получит три одномандатных округа, ЛНР — два округа, Запорожская и Херсонская области — по одному округу каждая. Но общее число округов не изменилось, их так же, как и было, — 225. Госдума утвердила новую схему одномандатных округов, в связи с чем 10 субъектов РФ лишились по одному округу в пользу новых регионов, Москвы и области и Краснодарского края. И уже стало известно, что «Единая Россия» на выборах в Госдуму по Макеевскому округу в Донецкой Народной Республике планирует выдвинуть военного корреспондента Первого канала Ирину Куксенкову.
А в Луганской Народной Республике могут быть выдвинуты вице-спикер Народного совета Денис Колесников и председатель комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодёжи, спорта и туризма Иван Санаев.
Как проходит регистрация кандидатов
Чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборы в Госдуму, вам должно быть не менее 21 года. Также вы не должны иметь судимость, находиться в местах лишения свободы и быть признанным недееспособным или иноагентом. Сделать это нужно в течение 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной думы (обычно указ выходит в июне).
Одним из обязательных условий также является наличие у кандидата специального избирательного счёта.
Не позднее чем через 10 дней после дня приёма документов ЦИК принимает решение, зарегистрировать кандидата или нет и по какой причине.
После регистрации вы приобретаете статус зарегистрированного кандидата и получаете удостоверение.
ГАС «Выборы» 2.0
Недавно прошла часть тестирования новой системы, не имеющей аналогов в мире, под названием «Выборы» 2.0. ГАС «Выборы» 2.0 — это новая версия территориально‑распределенной государственной автоматизированной системы Российской Федерации для поддержки избирательных процессов. Она пришла на смену предыдущей версии (1.3.1), которая использовалась более 20 лет.
Начали подготовку и проверку системы ещё в феврале, а финальный этап запланирован на май этого года. Всего тестирование ГАС «Выборы» 2.0 пройдёт в три этапа:
- Подготовительный (с 16 февраля до 10 марта).
- Основной (с 11 марта по 30 апреля) — с имитацией трёхдневного голосования (21–23 апреля).
- Заключительный (с 4-го по 15 мая) — анализ результатов и подготовка доклада о готовности системы к выборам.
«Мы для этой системы проводим её в таком объёме впервые. Прошу всех отнестись к этому как к боевому крещению», — заявил зампред ЦИК Николай Булаев, обращаясь к членам избирательных комиссий.
Как проголосовать
Как вы уже знаете, проголосовать на выборах – 2026 можно двумя способами — лично на участке и онлайн. Голосование на избирательном участке известно всем, оно проходит довольно просто и подходит всем совершеннолетним жителям любого региона, главное — иметь при себе паспорт:
- Придите на участок в любой из дней голосования (18, 19 или 20 сентября).
- Предъявите паспорт члену избирательной комиссии.
- Получите бумажный бюллетень.
- Пройдите в кабинку для голосования.
- Поставьте отметку напротив выбранного кандидата.
- Опустите бюллетень в урну для голосования.
Готово! Вы отдали свой голос.
Другой вариант — ДЭГ. Сделать это можно через «Госуслуги»:
- Войдите на портал «Госуслуги».
- Найдите раздел, связанный с ДЭГ (через поиск или главную страницу выборов).
- Проверьте и подтвердите свои данные (ФИО, адрес, паспорт, номер телефона).
- Подайте заявление на участие в ДЭГ в установленные сроки (24 июля — 15 сентября 2026 года).
- Дождитесь уведомления о статусе заявления («Учтено»).
- В дни голосования (18–20 сентября) войдите на портал ДЭГ через «Госуслуги».
- Получите код подтверждения (СМС или звонок).
- Введите код в специальное поле — откроется электронный бюллетень.
- Поставьте отметку напротив выбранного кандидата.
- Нажмите кнопку «Проголосовать».
И есть третий вариант — голосование на дому. Оно подходит тем, кто не в состоянии посетить избирательный участок.
Подайте заявление о голосовании на дому лично или по телефону в участковую избирательную комиссию. Укажите причину и контактные данные. Заявление можно подать с момента публикации графика работы УИК и не позднее 14:00 последнего дня голосования. В назначенный день к вам придут члены УИК с переносным ящиком для голосования и бюллетенем. Проголосуйте в присутствии комиссии и опустите бюллетень в ящик.
Важно! Если вы уже подали заявление на голосование через ДЭГ и заявление у вас приняли, проголосовать офлайн (на участке) уже не получится, вас уберут из списков — и бюллетень вы получить не сможете.
Заключение
Выборы в Госдуму являются одним из основных и главных рычагов, с помощью которого граждане могут влиять на внутриполитический курс страны. Именно поэтому нужно не просто участвовать в голосовании, но и делать это осознанно, прежде всего изучив все предвыборные программы интересующих вас партий и выбрав те предложения, которые вам кажутся наиболее полезными. Но и, конечно, не забывайте, что практически любой гражданин имеет право и сам выдвинуть свою кандидатуру и оказать на развитие нашей страны прямое влияние. Это можете быть и вы.
А для уточнения информации и чтобы быть всегда в курсе актуальных новостей по выборам 2026, рекомендуем обращаться к официальному сайту Центральной избирательной комиссии.