Выборы в Государственную думу 2026: дата, система голосования и участники

Выборы в Госдуму 2026 пройдут 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Участие новых регионов, условия, новые правила — в материале Life.ru. 28 апреля, 10:15

Выборы в Госдуму 2026 состоятся в начале осени, а именно 18–20 сентября. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, единый день голосования – 2026 выпадает на третье воскресенье месяца, в котором истекает срок, на который была избрана Государственная дума. Напомним, что в прошлом году процедура тоже длилась три дня. Главным же отличием станет то, что впервые в выборах в Госдуму примут участие жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Далее подробнее расскажем, как пройдут предстоящие выборы и какие партии примут в них участие.

Когда пройдут выборы в Госдуму в 2026 году

В третье воскресенье месяца, 20 сентября 2026 года, состоятся очередные выборы в Государственную думу. Дата эта выбрана неслучайно. Именно в сентябре заканчивается конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва. Пока это ещё не официальная дата, а план Центральной избирательной комиссии, так как ещё необходим подписанный президентом России указ о назначении выборов. Обычно это происходит за 90–110 дней до самого дня голосования. В этом году опубликование указа ожидается в июне.

Но не только выборы в Госдуму пройдут в сентябре. Также в единый день голосования – 2026 будут избирать глав семи российских субъектов (губернаторов) и депутатов в 39 региональных парламентов. Об этом также сообщили в ЦИК.

На особом контроле стоит безопасность электорального процесса. Президент Владимир Путин подчёркивал, что противники России будут пытаться использовать выборы для раскола и дестабилизации общества. Он поручил ЦИК уделять особое внимание безопасности, взаимодействовать с МВД, Росгвардией и другими ведомствами.

Какие выборы будут в сентябре 2026 года. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Как устроена избирательная система Госдумы

Всего в Госдуме заседают 450 депутатов, и количество их в этом году останется прежним. Но не всех их избирают одинаково, так как выборы проходят по смешанной схеме — 50/50.

225 депутатов будут избраны по федеральным партийным спискам. То есть в этом случае места распределятся между политическими партиями пропорционально полученному числу голосов. При этом партии ещё необходимо преодолеть минимальный порог в 5% от общего количества голосов.

Других 225 депутатов изберут иначе. Эти места займут кандидаты, победившие в одномандатных округах. То есть в каждом избирательном округе избирается один депутат, получающий мандат в случае набора наибольшего количества голосов избирателей в своём регионе.

Как выбирают Госдуму в 2026 году. Фото © Life.ru

ДЭГ — онлайн-голосование 2026

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это такой формат участия в выборах, при котором физически посещать избирательный участок не нужно. И на предстоящем электоральном мероприятии онлайн-голосование будет функционировать.

Однако повсеместно электронное голосование в 2026 году использоваться не будет. Об этом сообщила телеканалу «Россия 24» председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Повсеместного дистанционного электронного голосования в 2026 году не будет, поскольку у нас 89 регионов, надо ещё учитывать нынешнюю ситуацию, и уровень опасности, и степень кибератак, и уровень интернетизации — насколько развит интернет в тех или иных регионах», — сказала она.

В 2026 году дистанционное электронное голосование будет доступно в семи новых регионах России, на территориях которых ранее ДЭГ не использовалось. Что именно это за регионы — публично не называлось. Всего ожидается около 40 субъектов РФ, в которых будет доступно дистанционное электронное голосование. Сам приём заявок от регионов на использование ДЭГ на выборах в Госдуму Центризбирком начал 18 марта 2026 года. Завершится он до конца апреля. Окончательный же список опубликуют после официального старта избирательной кампании — в июне 2026 года.

Какие партии участвуют в выборах

В выборах в Госдуму 2026 года примут участие 12 партий, которые получили так называемую льготу — освобождение от сбора подписей. К ним относятся:

«Единая Россия»

КПРФ

«Справедливая Россия — За правду»

ЛДПР

«Новые люди»

Партия пенсионеров

«Коммунисты России»

«Яблоко»

Российская экологическая партия «Зелёные»

«Родина»

«Гражданская платформа»

«Партия прямой демократии»

Кандидатам-самовыдвиженцам и непарламентским партиям необходимо собрать не менее 3% подписей избирателей, зарегистрированных в избирательном округе. Если в округе менее 100 000 избирателей, то нужно предоставить не менее 3000 подписей.

Что нового в выборах 2026 года

Главным отличием выборов 2026 года станет участие в них жителей новых регионов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. В связи с этим были пересмотрены границы избирательных округов. ДНР получит три одномандатных округа, ЛНР — два округа, Запорожская и Херсонская области — по одному округу каждая. Но общее число округов не изменилось, их так же, как и было, — 225. Госдума утвердила новую схему одномандатных округов, в связи с чем 10 субъектов РФ лишились по одному округу в пользу новых регионов, Москвы и области и Краснодарского края. И уже стало известно, что «Единая Россия» на выборах в Госдуму по Макеевскому округу в Донецкой Народной Республике планирует выдвинуть военного корреспондента Первого канала Ирину Куксенкову.

А в Луганской Народной Республике могут быть выдвинуты вице-спикер Народного совета Денис Колесников и председатель комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, труда и социальной политики, семьи, молодёжи, спорта и туризма Иван Санаев.

Как проходит регистрация кандидатов

Чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборы в Госдуму, вам должно быть не менее 21 года. Также вы не должны иметь судимость, находиться в местах лишения свободы и быть признанным недееспособным или иноагентом. Сделать это нужно в течение 25 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной думы (обычно указ выходит в июне).

Одним из обязательных условий также является наличие у кандидата специального избирательного счёта.

Не позднее чем через 10 дней после дня приёма документов ЦИК принимает решение, зарегистрировать кандидата или нет и по какой причине.

После регистрации вы приобретаете статус зарегистрированного кандидата и получаете удостоверение.

ГАС «Выборы» 2.0

Недавно прошла часть тестирования новой системы, не имеющей аналогов в мире, под названием «Выборы» 2.0. ГАС «Выборы» 2.0 — это новая версия территориально‑распределенной государственной автоматизированной системы Российской Федерации для поддержки избирательных процессов. Она пришла на смену предыдущей версии (1.3.1), которая использовалась более 20 лет.

Начали подготовку и проверку системы ещё в феврале, а финальный этап запланирован на май этого года. Всего тестирование ГАС «Выборы» 2.0 пройдёт в три этапа:

Подготовительный (с 16 февраля до 10 марта).

Основной (с 11 марта по 30 апреля) — с имитацией трёхдневного голосования (21–23 апреля).

Заключительный (с 4-го по 15 мая) — анализ результатов и подготовка доклада о готовности системы к выборам.

«Мы для этой системы проводим её в таком объёме впервые. Прошу всех отнестись к этому как к боевому крещению», — заявил зампред ЦИК Николай Булаев, обращаясь к членам избирательных комиссий.

Как проголосовать

Как вы уже знаете, проголосовать на выборах – 2026 можно двумя способами — лично на участке и онлайн. Голосование на избирательном участке известно всем, оно проходит довольно просто и подходит всем совершеннолетним жителям любого региона, главное — иметь при себе паспорт:

Придите на участок в любой из дней голосования (18, 19 или 20 сентября).

Предъявите паспорт члену избирательной комиссии.

Получите бумажный бюллетень.

Пройдите в кабинку для голосования.

Поставьте отметку напротив выбранного кандидата.

Опустите бюллетень в урну для голосования.

Готово! Вы отдали свой голос.

Другой вариант — ДЭГ. Сделать это можно через «Госуслуги»:

Войдите на портал «Госуслуги».

Найдите раздел, связанный с ДЭГ (через поиск или главную страницу выборов).

Проверьте и подтвердите свои данные (ФИО, адрес, паспорт, номер телефона).

Подайте заявление на участие в ДЭГ в установленные сроки (24 июля — 15 сентября 2026 года).

Дождитесь уведомления о статусе заявления («Учтено»).

В дни голосования (18–20 сентября) войдите на портал ДЭГ через «Госуслуги».

Получите код подтверждения (СМС или звонок).

Введите код в специальное поле — откроется электронный бюллетень.

Поставьте отметку напротив выбранного кандидата.

Нажмите кнопку «Проголосовать».

И есть третий вариант — голосование на дому. Оно подходит тем, кто не в состоянии посетить избирательный участок.

Подайте заявление о голосовании на дому лично или по телефону в участковую избирательную комиссию. Укажите причину и контактные данные. Заявление можно подать с момента публикации графика работы УИК и не позднее 14:00 последнего дня голосования. В назначенный день к вам придут члены УИК с переносным ящиком для голосования и бюллетенем. Проголосуйте в присутствии комиссии и опустите бюллетень в ящик.

Важно! Если вы уже подали заявление на голосование через ДЭГ и заявление у вас приняли, проголосовать офлайн (на участке) уже не получится, вас уберут из списков — и бюллетень вы получить не сможете.

Заключение

Выборы в Госдуму являются одним из основных и главных рычагов, с помощью которого граждане могут влиять на внутриполитический курс страны. Именно поэтому нужно не просто участвовать в голосовании, но и делать это осознанно, прежде всего изучив все предвыборные программы интересующих вас партий и выбрав те предложения, которые вам кажутся наиболее полезными. Но и, конечно, не забывайте, что практически любой гражданин имеет право и сам выдвинуть свою кандидатуру и оказать на развитие нашей страны прямое влияние. Это можете быть и вы.

А для уточнения информации и чтобы быть всегда в курсе актуальных новостей по выборам 2026, рекомендуем обращаться к официальному сайту Центральной избирательной комиссии.

Авторы Андрей Ананьев