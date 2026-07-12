ЦИК приняла документы всех 11 партий для участия в выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия получила документы от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Государственную думу девятого созыва.

Последней необходимые бумаги представила Российская экологическая партия «Зелёные». Речь идёт о федеральном списке претендентов на депутатские мандаты и участниках кампании по одномандатным округам.

Ранее документы подали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». В кампании также участвуют «Яблоко», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии.

Приём завершился 12 июля в 18:00 по московскому времени. Теперь ЦИК проверит представленные сведения и примет решение о заверении каждого списка либо об отказе.

После успешного прохождения этого этапа политические объединения смогут приступить к регистрации. Все 11 участников освобождены от необходимости собирать подписи избирателей.

Голосование пройдёт в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Россияне выберут 450 депутатов: половину по партийным спискам, ещё 225 — в одномандатных округах.

Ранее ЦИК заверила федеральные списки кандидатов от ЛДПР на выборы в Госдуму — 247 человек в федеральной части и 224 — по округам. Также приняты документы от «Единой России» для заверения: на процедуру прибыли Евгений Поддубный, Владислав Головин и депутат Александр Сидякин.