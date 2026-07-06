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6 июля, 09:37

ЦИК приняла документы «Единой России» и заверила списки ЛДПР на выборы в Госдуму

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Центральная избирательная комиссия РФ заверила федеральные списки кандидатов от ЛДПР для участия в выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Партия выдвинула 247 человек в федеральном списке и 224 — по одномандатным округам.

Кроме того, ЦИК принял документы от партии «Единая Россия» для заверения её списков. На процедуру прибыли представители федеральной пятёрки — Евгений Поддубный, Владислав Головин и депутат Александр Сидякин. Ранее на съезде ЕР утвердила список из 400 кандидатов в федеральной части и 225 одномандатников.

Первую пятёрку ЕР возглавили глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Герои России Евгений Поддубный и Владислав Головин. Ранее документы в ЦИК уже подали ЛДПР, КПРФ, «Яблоко» и Партия пенсионеров.

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Напомним, выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Граждане выберут 450 депутатов Госдумы. Половину отберут по партийным спискам, другую — по одномандатным округам. Избирательная кампания официально запущена после указа президента.

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Александра Мышляева
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