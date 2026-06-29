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Регион
29 июня, 11:16

Омбудсмен и ЦИК договорились вместе защищать избирательные права россиян

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Институт уполномоченного по правам человека и Центральная избирательная комиссия подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом Яна Лантратова сообщила на встрече с Владимиром Путиным.

Соглашение предусматривает совместную работу по защите избирательных прав граждан.

Особое внимание планируется уделить людям с ограниченной мобильностью, голосованию на дому и проведению выборов на труднодоступных территориях.

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О договорённости Лантратова сообщила после Всероссийского координационного совета уполномоченных, на который приехали представители 89 регионов. В заседании участвовала председатель ЦИК Элла Памфилова. По словам омбудсмена, региональные уполномоченные должны стать важной частью системы контроля за соблюдением прав избирателей.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва назначены на 20 сентября 2026 года. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: половину — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Официальная избирательная кампания стартовала после подписания президентского указа о назначении голосования.

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Марина Фещенко
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