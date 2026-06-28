Медведев предупредил о возможных провокациях на выборах в Госдуму

Председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что противники России могут попытаться нарушить ход предвыборной кампании в Госдуму с помощью провокаций и диверсий. Заявление прозвучало на первом этапе предвыборного съезда партии в Москве.

«Очевидно, что наши враги будут пытаться нарушить нормальный ход предвыборной кампании провокациями и диверсиями, чтобы расшатать наше государство, которое они не могут победить в любом случае, о чем только что сказал Владимир Владимирович [Путин]», — сказал он.

По его словам, предстоящие парламентские выборы впервые в новейшей истории проходят в условиях, когда Россия ведёт боевые действия ради защиты граждан, коренных интересов и ценностей. Он отметил, что в этих обстоятельствах партия должна оставаться опорой президента и действовать в интересах населения страны.

Отдельное внимание председатель партии уделил необходимости сохранять партийную дисциплину и выдержку в ходе кампании. Медведев также заявил, что съезд демонстрирует сплочённость партии и ощущение поддержки всей страны. Завершая выступление, он подчеркнул, что единство позволяет сохранять устойчивость и делает невозможными попытки сломить государство.

Ранее Путин заявил о планах дать поручения по усилению мер безопасности в ходе сентябрьских выборов в России. Речь идёт о защите сотрудников избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей и граждан, участвующих в голосовании. Отдельное внимание будет уделено сохранности результатов народного волеизъявления.