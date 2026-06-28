Путин даст поручения по безопасности выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручения по обеспечению безопасности на сентябрьских выборах. По словам главы государства, меры будут касаться защиты сотрудников избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей и самих избирателей. Также внимание уделят сохранности результатов голосования.

«Необходимые поручения на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны», — сказал российский лидер на съезде «Единой России».

Путин подчеркнул, что итоги народного волеизъявления должны быть защищены от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Президент добавил, что необходимые поручения уже сформулированы и будут даны.

Кроме того, Владимир Путин подтвердил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки. Он подчеркнул, что голосование состоится в строгом соответствии с законом.