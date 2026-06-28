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Опубликовано 28 июня, 13:30

Путин даст поручения по безопасности выборов в Госдуму

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручения по обеспечению безопасности на сентябрьских выборах. По словам главы государства, меры будут касаться защиты сотрудников избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей и самих избирателей. Также внимание уделят сохранности результатов голосования.

«Необходимые поручения на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны», — сказал российский лидер на съезде «Единой России».

Путин подчеркнул, что итоги народного волеизъявления должны быть защищены от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Президент добавил, что необходимые поручения уже сформулированы и будут даны.

Три дня на выбор: ЦИК назначила даты голосования в Госдуму
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Кроме того, Владимир Путин подтвердил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки. Он подчеркнул, что голосование состоится в строгом соответствии с законом.

Полный список партий на выборах в Госдуму — 2026 и порядок их размещения в бюллетене собрал Life.ru.

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Полина Никифорова
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