Путин даст поручения по безопасности выборов в Госдуму
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Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручения по обеспечению безопасности на сентябрьских выборах. По словам главы государства, меры будут касаться защиты сотрудников избирательных комиссий, кандидатов, наблюдателей и самих избирателей. Также внимание уделят сохранности результатов голосования.
«Необходимые поручения на этот счет сформулированы и, безусловно, будут даны», — сказал российский лидер на съезде «Единой России».
Путин подчеркнул, что итоги народного волеизъявления должны быть защищены от любых попыток внешнего воздействия и манипуляций. Президент добавил, что необходимые поручения уже сформулированы и будут даны.
Кроме того, Владимир Путин подтвердил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки. Он подчеркнул, что голосование состоится в строгом соответствии с законом.
Полный список партий на выборах в Госдуму — 2026 и порядок их размещения в бюллетене собрал Life.ru.
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