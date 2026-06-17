Три дня на выбор: ЦИК назначил даты голосования в Госдуму

Центральная избирательная комиссия утвердила график голосования на выборах в Госдуму девятого созыва. Избирательный процесс растянется на трое суток — с 18 по 20 сентября.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении даты — 20 сентября. Поскольку закон делегирует полномочия по установлению сроков проведения профильному органу, ведомство окончательно закрепило расписание.

«Решение принято», — констатировала глава комиссии Элла Памфилова.

Российская избирательная система готовится к масштабному циклу 2026 года. Главным событием станет формирование девятого созыва Государственной Думы. По итогам голосования кресла в нижней палате парламента займут 450 народных избранников: половина пройдёт по партийным спискам, а остальные — по одномандатным округам.

Однако парламентская кампания — лишь часть грядущих перемен. В 11 субъектах федерации ожидается смена или подтверждение полномочий высших должностных лиц. Прямое волеизъявление граждан пройдёт в 7–8 регионах, в остальных случаях лидеров определят местные парламенты. Среди территорий, где сменятся главы: Белгородская, Тверская, Пензенская, Ульяновская области, а также республики Мордовия, Тыва и Чечня. Масштабные обновления ждут и законодательные органы субъектов. В 39 регионах страны, включая обе столицы и Подмосковье, пройдут выборы депутатов местных собраний.