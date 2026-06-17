ЦИК, Минобороны и ФСБ согласовали проведение выборов в новых регионах России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России совместно с Министерством обороны, ФСБ и главами регионов пришли к выводу, что проведение выборов депутатов Госдумы в воссоединённых регионах в условиях военного положения допустимо. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Сегодня мы согласовали свои позиции с Минобороны, ФСБ, а также получили официальные заявления от руководителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Во всех письменных документах они единодушно подтвердили, что проведение выборов депутатов Госдумы на территории этих воссоединённых субъектов в период военного положения возможно», — отметила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она заверила, что вся страна готова к проведению выборов даже в условиях «агрессивной внешней политики».

Выборы в Госдуму, на которых будут избраны 450 депутатов, назначены на 20 сентября и названы президентом Владимиром Путиным ключевым внутриполитическим событием.