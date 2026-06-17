Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 12:37

ЦИК, Минобороны и ФСБ согласовали проведение выборов в новых регионах России

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России совместно с Министерством обороны, ФСБ и главами регионов пришли к выводу, что проведение выборов депутатов Госдумы в воссоединённых регионах в условиях военного положения допустимо. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Сегодня мы согласовали свои позиции с Минобороны, ФСБ, а также получили официальные заявления от руководителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Во всех письменных документах они единодушно подтвердили, что проведение выборов депутатов Госдумы на территории этих воссоединённых субъектов в период военного положения возможно», — отметила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она заверила, что вся страна готова к проведению выборов даже в условиях «агрессивной внешней политики».

Выборы в Государственную думу 2026: дата, система голосования и участники
Выборы в Государственную думу 2026: дата, система голосования и участники

Выборы в Госдуму, на которых будут избраны 450 депутатов, назначены на 20 сентября и названы президентом Владимиром Путиным ключевым внутриполитическим событием.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Элла Памфилова
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar