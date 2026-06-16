Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября

Владимир Путин официально определил дату проведения выборов в нижнюю палату парламента. Согласно подписанному указу, кампания по избранию депутатов девятого созыва состоится 20 сентября. Документ уже размещён на портале правовой информации и вступил в силу.

В тексте распоряжения сказано: «Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября».

Российская избирательная система готовится к масштабному циклу 2026 года. Главным событием станет формирование девятого созыва Государственной Думы. По итогам голосования кресла в нижней палате парламента займут 450 народных избранников: половина пройдёт по партийным спискам, а остальные — по одномандатным округам.

Однако парламентская кампания — лишь часть грядущих перемен. В 11 субъектах федерации ожидается смена или подтверждение полномочий высших должностных лиц. Прямое волеизъявление граждан пройдёт в 7–8 регионах, в остальных случаях лидеров определят местные парламенты. Среди территорий, где сменятся главы: Белгородская, Тверская, Пензенская, Ульяновская области, а также республики Мордовия, Тыва и Чечня. Масштабные обновления ждут и законодательные органы субъектов. В 39 регионах страны, включая обе столицы и Подмосковье, пройдут выборы депутатов местных собраний.