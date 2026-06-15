Проводить онлайн-голосование на выборах в сентябре будут не более 33 регионов

Предстоящие выборы в Госдуму пройдут с ограничениями по использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Система, позволяющая волеизъявляться через интернет, будет доступна не во всех субъектах федерации.

Председатель ЦИК Элла Памфилова озвучила конкретные рамки на совместном заседании комиссии и комитета Совета Федерации. По её словам, «у нас сейчас минимум 33 региона, которые подали заявки [на проведение ДЭГ], но не более того будут проводить дистанционное электронное голосование».

Для избирателей это означает сохранение привычного формата: большинству граждан по-прежнему придётся посещать традиционные участки с бумажными бюллетенями. Решение о запуске системы принималось на основе поданных заявок, прошедших строгий отбор ведомства.

Теперь Центризбирком сосредоточится на подготовке инфраструктуры в утверждённых областях. Окончательные списки субъектов, где запустят онлайн-инструментарий, станут известны по завершении всех подготовительных процедур.

Российская избирательная система готовится к масштабному циклу 2026 года. Главным событием станет формирование девятого созыва Государственной Думы, который будет избран 18–20 сентября. По итогам голосования кресла в нижней палате парламента займут 450 народных избранников: половина пройдёт по партийным спискам, а остальные — по одномандатным округам. Основным днём голосования станет 20 сентября.

Однако парламентская кампания — лишь часть грядущих перемен. В 11 субъектах федерации ожидается смена или подтверждение полномочий высших должностных лиц. Прямое волеизъявление граждан пройдёт в 7–8 регионах, в остальных случаях лидеров определят местные парламенты. Среди территорий, где сменятся главы: Белгородская, Тверская, Пензенская, Ульяновская области, а также республики Мордовия, Тыва и Чечня. Масштабные обновления ждут и законодательные органы субъектов. В 39 регионах страны, включая обе столицы и Подмосковье, пройдут выборы депутатов местных собраний.