Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием

Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Государственную думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Глава государства отметил, что голосование пройдёт в сентябре текущего года. На совещании обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности во время подготовки и проведения выборов.

С докладом по этой теме выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Путин подчеркнул, что речь идёт не только о самой избирательной кампании, но и о безопасности в период её подготовки.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября 2026 года. Всего будет избрано 450 парламентариев: половину выберут по партийным спискам, вторую половину — по одномандатным округам. Основным днём голосования станет 20 сентября.