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11 июня, 10:13

Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Государственную думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Глава государства отметил, что голосование пройдёт в сентябре текущего года. На совещании обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности во время подготовки и проведения выборов.

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С докладом по этой теме выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Путин подчеркнул, что речь идёт не только о самой избирательной кампании, но и о безопасности в период её подготовки.

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Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября 2026 года. Всего будет избрано 450 парламентариев: половину выберут по партийным спискам, вторую половину — по одномандатным округам. Основным днём голосования станет 20 сентября.

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Марина Фещенко
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