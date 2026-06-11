Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим политическим событием
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Президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Государственную думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Об этом он заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности.
Глава государства отметил, что голосование пройдёт в сентябре текущего года. На совещании обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности во время подготовки и проведения выборов.
С докладом по этой теме выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Путин подчеркнул, что речь идёт не только о самой избирательной кампании, но и о безопасности в период её подготовки.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября 2026 года. Всего будет избрано 450 парламентариев: половину выберут по партийным спискам, вторую половину — по одномандатным округам. Основным днём голосования станет 20 сентября.
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