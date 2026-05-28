Названо число партий, которые могут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Памфилова: 12 партий могут участвовать в выборах в ГД без сбора подписей

Обложка © DALL-E / Life.ru

Двенадцать политических партий сейчас имеют право участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

По её словам, по данным Минюста, в стране зарегистрировано 20 политических партий. Из них 18 имеют право участвовать в выборах разного уровня. Памфилова уточнила, что окончательный список партий, допущенных к выборам в Госдуму, станет известен после назначения кампании.

«Будет ли этот список окончательным на начало выборов, мы узнаем в течение трех дней после назначения выборов депутатов Госдумы», — сказала глава ЦИК на совещании с политическими партиями.

В этот срок Минюст должен направить в Центризбирком перечень партий, которые имеют право участвовать в выборах. После этого ЦИК разместит список на своём официальном сайте.

«Хочу отметить, что на сей момент без сбора подписей избирателей в выборах в Госдуму имеют право участвовать 12 партий», — добавила Памфилова.

Единый день голосования — 2026

Единый день голосования в 2026 году пройдёт в сентябре, основной датой считается 20 сентября. Выборы в Госдуму IX созыва, как ожидается, будут идти три дня — с 18 по 20 сентября. На них изберут 450 депутатов: 225 по партийным спискам и ещё 225 по одномандатным округам.

Кампания станет одной из ключевых политических событий 2026 года: помимо федеральных выборов, в регионах также пройдут голосования разного уровня — от губернаторских кампаний до выборов в законодательные собрания субъектов и муниципальные органы. Окончательный список партий, которые смогут участвовать в выборах, ЦИК получит от Минюста уже после назначения кампании.

Для избирателей голосование будет организовано в привычном формате на участках. В отдельных регионах также может применяться дистанционное электронное голосование, если соответствующее решение будет принято для конкретной территории. В Москве, например, уже заявлен формат голосования с возможностью ДЭГ в течение трёх дней.

Марина Фещенко
