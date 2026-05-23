23 мая, 15:36

«Будут запугивать людей»: В АП предупредили о кампаниях врагов России против выборов в Госдуму

Обложка © Life.ru

Власти РФ ожидают информационные атаки и попытки дискредитации сентябрьских выборов в Госдуму, особенно в приграничных регионах. Об этом заявил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на Всероссийском электоральном экспертном форуме в мастерской управления «Сенеж», где обсуждали подготовку к предстоящей избирательной кампании.

«Конечно, будут формировать ожидания наши враги… Будет масса всякого рода публикаций, направленных как на дискредитацию самих организаторов выборов, так и на запугивание людей, особенно в приграничных и новых регионах», — сказал он.

По его оценке, около половины негативного контента в соцсетях может носить признаки внешней координации. По его словам, в публичном пространстве могут продвигаться тезисы о снижении доверия к власти, что, как ожидается, станет частью информационного давления.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва должны пройти в единый день голосования 20 сентября.

Ранее сообщалось, что в 34 регионах России планируют применить дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. При этом число участников может только сократиться.

Милена Скрипальщикова
