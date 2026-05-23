34 российских региона примут участие в ДЭГ на предстоящих выборах
Желание использовать дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах в Госдуму выразили 34 российских региона. О планах по применению дистанционного электронного голосования член ЦИК России Алёна Булгакова рассказала во время Всероссийского электорального форума в мастерской управления «Сенеж».
«На текущий момент 34 региона подали заявление на проведение ДЭГ в текущем избирательном цикле. Больше регионов не будет, меньше может быть», — сказала она.
Ранее сообщалось, что участники программы «Время героев», которые намерены баллотироваться в Государственную думу, получат поддержку со стороны Владимира Путина. Президент отметил, что многие участники уже работают в органах власти, а часть из них готовится принять участие в предстоящих парламентских выборах.
