34 российских региона примут участие в ДЭГ на предстоящих выборах

Желание использовать дистанционное электронное голосование на сентябрьских выборах в Госдуму выразили 34 российских региона. О планах по применению дистанционного электронного голосования член ЦИК России Алёна Булгакова рассказала во время Всероссийского электорального форума в мастерской управления «Сенеж».

«На текущий момент 34 региона подали заявление на проведение ДЭГ в текущем избирательном цикле. Больше регионов не будет, меньше может быть», — сказала она.

Ранее сообщалось, что участники программы «Время героев», которые намерены баллотироваться в Государственную думу, получат поддержку со стороны Владимира Путина. Президент отметил, что многие участники уже работают в органах власти, а часть из них готовится принять участие в предстоящих парламентских выборах.