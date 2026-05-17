Агитация, скандалы и реакция Запада: Что писали СМИ о первых выборах в Госдуму

Первые выборы в современную Государственную думу и Совет Федерации, которые состоялись 12 декабря 1993 года, сопровождались массовой политической конкуренцией, нестандартной агитацией, организационными трудностями и широким международным обсуждением итогов. О чём писали СМИ и как проходили выборы, рассказала газета «Ведомости».

Политическая кампания перед выборами проходила в условиях формирования новой партийной системы, когда десятки блоков пытались преодолеть подписи и попасть в бюллетень, а в списках кандидатов в итоге оказались тысячи человек. Агитация в тот период приобрела заметно медийный характер: политические штабы активно использовали телевидение, музыкальное сопровождение рекламных роликов, имиджевые фотосессии и даже выстраивали публичные требования к интервью, включая обязательную публикацию фотографий кандидатов.

Отдельные политические игроки критиковали оппонентов за «сладкие обещания» и популизм, при этом аналогичные обвинения звучали и в их адрес, что формировало атмосферу взаимных упрёков в предвыборной гонке. Уличная агитация в городах нередко вызывала претензии: фасады зданий массово заклеивались плакатами, что становилось предметом критики и даже обсуждения идеи обязать кандидатов восстанавливать повреждённые поверхности.

Владимир Жириновский голосует на участке № 1057 на выборах в Совет Федерации, в Государственную думу, а также по проекту Конституции Российской Федерации. Фото © Фотохроника ТАСС / Борис Кавашкин

Часть наблюдателей отмечала, что избиратели впервые столкнулись с полноценными технологиями политической рекламы, включая манипуляции с образом кандидатов, борьбу за эфир и использование ярких слоганов, что воспринималось как резкий переход к новой политической реальности. На фоне кампании было зарегистрировано значительное количество политических объединений, при этом только часть из них смогла преодолеть барьер сбора подписей и официально попасть в избирательную гонку.

Организация голосования включала сложную логистику: в отдалённых регионах использовались самолёты и вертолёты, а комиссии сталкивались с нехваткой финансирования, что иногда приводило к вынужденным займам у местных администраций. Явка в отдельных регионах оставалась крайне низкой, что объяснялось как погодными условиями, так и социально-экономической ситуацией; фиксировались случаи почти полного отсутствия избирателей на участках в ряде районов.

Международные наблюдатели в целом не зафиксировали серьёзных нарушений, однако выражали удивление отдельными практиками, включая публичные дискуссии на участках, которые воспринимались ими как отход от принципа тайного голосования. Процедура подсчёта голосов растянулась на дни и сопровождалась круглосуточной обработкой протоколов, доставкой данных фельдъегерской связью и ожиданием официальных итогов в условиях высокой напряжённости.

По итогам выборов победу неожиданно получила ЛДПР, что стало политической сенсацией и вызвало дискуссии среди западных и российских аналитиков, связывавших результат как с протестным голосованием, так и с недооценкой партии со стороны конкурентов. Западные медиа интерпретировали итоги как отражение недовольства экономической ситуацией и усталости от реформ, отмечая, что результаты стали сигналом сложного переходного периода для России.

Параллельно в прессе обсуждался и символический контекст выборов: возвращение парламентаризма после длительного перерыва и восприятие новой Госдумы как института, формирующегося в условиях радикальной политической перестройки.

12 декабря 1993 года в России также состоялось всенародное голосование по проекту новой Конституции, которое проходило одновременно с выборами в Государственную думу I созыва и Совет Федерации. Плебисцит проходил на фоне острого политического кризиса, завершившегося расстрелом здания Верховного Совета в октябре того же года. При явке около 54,8% избирателей основной закон был принят 58,4% голосов, закрепив в стране президентскую форму правления с широкими полномочиями главы государства и ликвидировав систему советов. Принятая Конституция провозгласила Россию демократическим федеративным правовым государством, зафиксировав принципы разделения властей, идеологического многообразия и многопартийности.

Ранее в МИД РФ заявили, что ряд недружественных стран мешают организации голосования на выборах в ГД, которые состоятся в сентябре. При этом в дипведомстве подчеркнули, что, несмотря на все препятствия, выборы состоятся, а граждане РФ за рубежом смогут реализовать своё законное право.