МИД РФ: Ряд недружественных стран мешают организации голосования на выборах в ГД

В ряде государств с недружественной политикой предпринимаются попытки затруднить проведение голосования на выборах в Госдуму в сентябре. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

«Рассматриваем участие в голосовании как первостепенный акт гражданского волеизъявления и подтверждения неразрывной связи соотечественников с Родиной», — сказал он.

По его словам, сложности возникают в странах, где местные власти препятствуют открытию избирательных участков при дипломатических представительствах. Также дипломат заявил, что в некоторых государствах вводятся административные ограничения в отношении сотрудников посольств и консульств.

Отдельно он указал на распространение дезинформации через подконтрольные СМИ с целью давления на российских граждан. Овечко добавил, что ситуация осложняется сокращением штата российских дипмиссий в ряде западных стран после высылки сотрудников.

При этом глава департамента подчеркнул, что, несмотря на все препятствия, выборы состоятся, а граждане РФ за рубежом смогут реализовать своё право на голосование.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить необходимые условия для участия в голосовании военнослужащих и сотрудников, задействованных в специальной военной операции, на выборах в сентябре 2026 года. Глава государства подчеркнул, что участники СВО должны иметь возможность реализовать своё избирательное право в полном объёме. Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября.