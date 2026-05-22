Путин пообещал поддержку выпускникам «Времени героев» на выборах в Госдуму

Выпускники программы «Время героев», решившие участвовать в думских выборах, могут рассчитывать на поддержку российских властей. Соответствующее заявление прозвучало на встрече президента России Владимира Путина с выпускниками программы «Время героев» в Кремле.

«Многие работают в... органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной думы. Обязательно будем вас поддерживать», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что состав фракции «Единой России» в Госдуме после предстоящих выборов может существенно обновиться. В предварительном голосовании приняли участие около 5,2 тысячи кандидатов. Среди них — 630 участников специальной военной операции.