Фракция «Единой России» в Госдуме может обновиться минимум на четверть

Фракция «Единой России» в Госдуме после выборов может обновиться как минимум на четверть. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, заявки на участие в предварительном голосовании подали около 5,2 тысячи человек. Среди них — 630 участников специальной военной операции. При этом не все действующие депутаты решили участвовать в праймериз. Из 316 нынешних депутатов Госдумы от партии на предварительное голосование зарегистрировались 239 человек, что составляет около 75% фракции. В партии ожидают, что после выборов состав думской команды заметно обновится.

«Конкурс огромный, 11 человек на место: доказывай, что ты сильнее. Изначально было сказано, что в рамках ПГ никто никого за уши тянуть не будет», — сказал секретарь Генсовета ЕР и отметил, что кандидаты из числа ветеранов СВО — «очень толковые ребята, они ещё фору дадут многим, кто не раз в созыв входил, и с точки зрения понимания жизни, и интеллекта, и подготовки».

Якушев подчеркнул, что руководство «Единой России» делает ставку на прямую работу кандидатов с избирателями. По его словам, будущие участники выборов должны уметь общаться с людьми, реагировать на критику и «рвать дистанцию» между властью и обществом.

Кандидатов будут оценивать не только по результатам предварительного голосования, но и по данным социологических исследований. В партии заявили, что претенденты с низкими рейтингами и высокими антирейтингами в итоговые списки не попадут.

Также Якушев сообщил, что ориентировочно 27 июня «Единая Россия» проведёт съезд, на котором утвердит федеральный список кандидатов и новую Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Кроме того, в будущий список кандидатов могут войти губернаторы, а окончательная конфигурация будет определяться ближе к съезду партии.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» планирует выдвигать кандидатов на выборы, ориентируясь на их реальные достижения в помощи простым людям. Для этого создан портал естьрезультат.рф. Инициативу предложил член Генсовета партии, Герой России, участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Сайбель.