2 мая, 12:30

«Единая Россия» в новой программе обещала доступную медицину для миллионов людей

На форуме «Есть результат!» в Петербурге «Единая Россия» представила предложения по развитию здравоохранения: цифровую платформу «Здоровье», единую карту пациента, дистанционный мониторинг, обновление инфраструктуры, поддержку участников СВО и их семей, а также медицину будущего. В новую Народную программу внесено более 850 тысяч инициатив. Об этом сообщается на сайте партии.

Планируется создать национальную цифровую платформу и системы непрерывного контроля здоровья детей, включая диабетиков. Продолжится строительство и капремонт поликлиник, больниц, ФАПов (особенно в новых регионах, сёлах и малых городах). Акцент в программе ЕР — на мобильной медицине, профилактике, реабилитации, поддержке отечественной фармы и диспансерном наблюдении.

Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что было построено около 6,5 тысячи ФАПов, поликлиник и амбулаторий, капремонт почти 8 тысяч объектов, поставлено более 40 тысяч единиц техники (большая часть отечественная). Вице-премьер Татьяна Голикова выделила снижение бедности, рост многодетных семей и комплексную реабилитацию.

Сбор предложений стартовал 19 февраля. Программа будет представлена в июне (стратегическая рамка) и августе (пятилетний документ). В экспертном совете — Герои РФ, участники СВО, учёные и представители бизнеса.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский президент Владимир Путин побывал в Центре медицины катастроф и осмотрел новые машины скорой помощи. Одним из ключевых экспонатов, продемонстрированных главе государства, был мобильный операционный комплекс.

Владимир Озеров
