Путин прибыл в Центр медицины катастроф и осмотрел новые машины скорой помощи

Президент России Владимир Путин прибыл в Федеральный центр медицины катастроф в Москве, где ему представили современные образцы медицинской техники, используемой в службах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

Путин посетил центр медицины катастроф в Москве и осмотрел технику скорой помощи.

Программа визита главы государства началась с осмотра выставки отечественного медицинского оборудования. На экспозиции показали оснащение машин скорой помощи, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторы, кардиографы и системы телемедицины. Также были представлены российские лекарственные препараты и новые автомобильные рентген-аппараты.

Директор ФЦМК Алексей Осипов сообщил, что одним из ключевых экспонатов стал мобильный операционный комплекс. По его словам, такие установки позволяют в короткие сроки разворачивать полноценные многопрофильные стационары даже в неподготовленных помещениях при чрезвычайных ситуациях.

Отдельное внимание уделили санитарной авиации: на выставке показали вертолёт «Ансат», используемый для эвакуации тяжёлых пациентов, в том числе в Курской, Белгородской и Брянской областях. В рамках визита президент также планирует в формате видеосвязи открыть новые модульные объекты скорой помощи в российских регионах. Кроме того, ожидается его встреча с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Ранее Путин поручил сократить объём бумажной работы и отчётности для сотрудников бюджетной сферы, включая учителей и врачей. Инициатива была сформулирована по итогам съезда РСПП и встречи главы государства с представителями деловых кругов, состоявшейся 26 марта.