Песков заявил, что в России гордятся работниками скорой помощи

В Кремле заявили, что в России ценят и гордятся работниками скорой медицинской помощи и их работой в сложных условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне Дня работника скорой медицинской помощи, который ежегодно отмечается в России 28 апреля.

«Мы гордимся теми, кто работает в скорой помощи, мы помним их подвиги, подвиги на протяжении всего времени, особенно, конечно, подвиги, которые они совершали в ковид», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России планируют снизить объём бумажной нагрузки на работников бюджетной сферы, включая учителей и врачей. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой проработать меры по сокращению объёма документации, которую обязаны заполнять сотрудники госучреждений.