Врач из Уфы спасла сразу трёх мужчин на борту самолёта во Владивосток

Уфимский врач Динара Кулова, летевшая на конференцию во Владивосток, спасла на борту самолёта сразу троих пассажиров, которым внезапно стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. Медик работает в Республиканской клинической больнице им. Куватова по специальности терапия и имеет статус кандидата медицинских наук.

«На рейсе Уфа — Новосибирск — Владивосток произошёл экстренный случай, когда троим пассажирам стало плохо. Бортпроводники объявили о поиске медика, на что отозвалась Динара Кулова, заместитель главного врача по организационно-методической работе, которая летела на Дальневосточный конгресс», — сказано в тексте Минздрава.

Сначала доктор помогла мужчине, который начал терять сознание из-за упавшего давления. Кулова попросила у стюардесс бортовую аптечку и смогла спасти пострадавшего. Затем плохо стало другому пассажиру. Он потерял сознание. Как выяснилось, мужчина сдал кровь перед самым вылетом, и его организм не успел восстановиться. И, наконец, случился обморок ещё у одного пассажира. Кулова, по словам очевидцев, действовала уверенно, быстро и со знанием дела.

После приземления всех троих мужчин в состоянии средней тяжести отправили в больницу. Их жизни больше ничто не угрожает. Напоследок пассажиры поблагодарили врача.

