25 апреля, 13:25

Врач из Уфы спасла сразу трёх мужчин на борту самолёта во Владивосток

Обложка © rkbkuv.ru

Уфимский врач Динара Кулова, летевшая на конференцию во Владивосток, спасла на борту самолёта сразу троих пассажиров, которым внезапно стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. Медик работает в Республиканской клинической больнице им. Куватова по специальности терапия и имеет статус кандидата медицинских наук.

«На рейсе Уфа — Новосибирск — Владивосток произошёл экстренный случай, когда троим пассажирам стало плохо. Бортпроводники объявили о поиске медика, на что отозвалась Динара Кулова, заместитель главного врача по организационно-методической работе, которая летела на Дальневосточный конгресс», — сказано в тексте Минздрава.

Сначала доктор помогла мужчине, который начал терять сознание из-за упавшего давления. Кулова попросила у стюардесс бортовую аптечку и смогла спасти пострадавшего. Затем плохо стало другому пассажиру. Он потерял сознание. Как выяснилось, мужчина сдал кровь перед самым вылетом, и его организм не успел восстановиться. И, наконец, случился обморок ещё у одного пассажира. Кулова, по словам очевидцев, действовала уверенно, быстро и со знанием дела.

После приземления всех троих мужчин в состоянии средней тяжести отправили в больницу. Их жизни больше ничто не угрожает. Напоследок пассажиры поблагодарили врача.

52 дня в реанимации: Врачи из Подмосковья совершили чудо, спасая крошку весом 990 граммов

Ранее Life.ru рассказал, что в Новосибирске 17-летний юноша годами жил с почкой, которая выросла до размеров пятилитровой бутыли. Такой гидронефроз органа был выявлен случайно во время медосмотра перед трудоустройством. Пациент мог в любой момент умереть от разрыва почки.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
