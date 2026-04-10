52 дня в реанимации: Врачи из Подмосковья совершили чудо, спасая крошку весом 990 граммов
В Подмосковье врачи выходили девочку, родившуюся весом меньше килограмма.
В Видновском перинатальном центре Московской области медики спасли недоношенную девочку, появившуюся на свет на 28-й неделе беременности с весом всего 990 граммов. Об этом стало известно 360.ru.
Ребёнок родился значительно раньше положенного срока — примерно на три месяца. Её рост при появлении на свет составлял 36 сантиметров. Сразу после рождения девочку поместили в отделение реанимации, где она находилась под постоянным контролем специалистов в течение 52 дней.
После стабилизации состояния её перевели в отделение патологии новорождённых для дальнейшего наблюдения и восстановления. Врачи отмечают, что сейчас ребёнок по массе и развитию соответствует показателям доношенных детей и весит 2940 граммов. Малышку назвали Меланией, она продолжает набирать силы и развиваться в нормальном темпе.
В период реабилитации применялись различные методы поддержки, включая лечебную гимнастику, массаж и иммерсионные ванны для снижения стресса у ребёнка. Мать девочки рассказала, что ранее уже сталкивалась с преждевременными родами и рожала недоношенного ребёнка именно в этом медицинском центре.
Ранее в Видновском перинатальном центре Московской области выписали мальчика, которого медики выхаживали около двух месяцев после преждевременного рождения. Беременную женщину экстренно доставили в стационар на 28-й неделе беременности из-за кровотечения. Новорождённый появился на свет с массой 1 килограмм 250 граммов и ростом 38 сантиметров.
