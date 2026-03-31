31 марта, 14:50

В Подмосковье два месяца выхаживали малыша весом чуть больше килограмма

Обложка © VK/ Видновский перинатальный центр

Обложка © VK/ Видновский перинатальный центр

В Видновском перинатальном центре выписали мальчика, которого врачи выхаживали два месяца. Ребёнок появился на свет значительно раньше срока. Беременную женщину доставили в медучреждение на 28-й неделе с кровотечением.

После обследования специалисты приняли решение о срочном кесаревом сечении. Мальчик родился с весом 1 килограмм 250 граммов и ростом 38 сантиметров. Его сразу поместили в реанимацию новорождённых.

«Четыре недели ребёнок находился в отделении реанимации… Крошечному пациенту проводили манипуляции для поддержки дыхания и всех жизненно важных функций», — рассказала замглавврача Елена Трифонова.

Позже малыша перевели в отделение патологии, где продолжилось наблюдение и восстановление. За время лечения он значительно окреп. К моменту выписки его вес достиг 2 килограммов 459 граммов. Сейчас состояние оценивается как стабильное. В дальнейшем ребёнок будет находиться под наблюдением специалистов центра. Врачи будут следить за его развитием до трёх лет.

В Казахстане родившегося в день референдума мальчика назвали в честь конституции
В Казахстане родившегося в день референдума мальчика назвали в честь конституции

Ранее во Владивостоке родился ребёнок весом почти пять килограмм. Его рост составлял 58 сантиметров. Рождение крупного малыша в Приморье стало одним из ярких событий недели, отметили в региональном Минздраве.

