В Подмосковье два месяца выхаживали малыша весом чуть больше килограмма

В Видновском перинатальном центре выписали мальчика, которого врачи выхаживали два месяца. Ребёнок появился на свет значительно раньше срока. Беременную женщину доставили в медучреждение на 28-й неделе с кровотечением.

После обследования специалисты приняли решение о срочном кесаревом сечении. Мальчик родился с весом 1 килограмм 250 граммов и ростом 38 сантиметров. Его сразу поместили в реанимацию новорождённых.

«Четыре недели ребёнок находился в отделении реанимации… Крошечному пациенту проводили манипуляции для поддержки дыхания и всех жизненно важных функций», — рассказала замглавврача Елена Трифонова.

Позже малыша перевели в отделение патологии, где продолжилось наблюдение и восстановление. За время лечения он значительно окреп. К моменту выписки его вес достиг 2 килограммов 459 граммов. Сейчас состояние оценивается как стабильное. В дальнейшем ребёнок будет находиться под наблюдением специалистов центра. Врачи будут следить за его развитием до трёх лет.

Ранее во Владивостоке родился ребёнок весом почти пять килограмм. Его рост составлял 58 сантиметров. Рождение крупного малыша в Приморье стало одним из ярких событий недели, отметили в региональном Минздраве.