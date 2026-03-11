Владимир Путин
Регион
11 марта, 01:34

Почти пятикилограммовый богатырь родился во Владивостоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Во Владивостоке родился мальчик весом 4790 граммов и ростом 58 сантиметров. Богатырь появился на свет во Владивостокском клиническом роддоме № 3. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

Рождение крупного малыша в Приморье стало одним из ярких событий недели, отметили в региональном минздраве.

Всего с 2 по 9 марта в Приморье родились 137 мальчиков и 141 девочка. Впервые родителями стали 117 семей. Ещё 101 семья пополнилась во второй раз. Статус многодетных получили или подтвердили 60 семей.

Женщина родила младенца-богатыря весом почти шесть кг
Ранее Life.ru писал, как в Подмосковье врачи спасли недоношенного мальчика. Он родился на 32-й неделе беременности с весом 1750 граммов и ростом 45 см.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Лия Мурадьян
