Почти пятикилограммовый богатырь родился во Владивостоке

Во Владивостоке родился мальчик весом 4790 граммов и ростом 58 сантиметров. Богатырь появился на свет во Владивостокском клиническом роддоме № 3. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

Рождение крупного малыша в Приморье стало одним из ярких событий недели, отметили в региональном минздраве.

Всего с 2 по 9 марта в Приморье родились 137 мальчиков и 141 девочка. Впервые родителями стали 117 семей. Ещё 101 семья пополнилась во второй раз. Статус многодетных получили или подтвердили 60 семей.

