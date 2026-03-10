Недоношенного мальчика весом всего 1750 граммов почти 40 дней спасали в Подмосковье

В Подмосковье врачи спасли недоношенного ребёнка, который появился на свет с весом 1750 граммов. Об этом рассказала заместитель главного врача Щелковского перинатального центра Людмила Малютина.

Мальчик родился на 32-й неделе беременности, его рост составлял 45 см. На протяжении почти 40 дней ребёнок находился в отделении реанимации новорождённых под постоянным наблюдением специалистов. По словам Малютиной, малышу проводили терапию для поддержки дыхания и всех жизненно важных функций. Он находился в кувезе, где получал питание и круглосуточный уход. Врачи регулярно контролировали состояние ребёнка и корректировали лечение, чтобы помочь ему окрепнуть.

Позже его перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей для дальнейшей реабилитации и наблюдения. Заместитель главврача подчеркнула, что каждый случай преждевременных родов — это серьёзный вызов для всей команды центра. Благодаря слаженной работе междисциплинарной группы удалось сохранить жизнь ребёнка и обеспечить полноценное развитие.

На сегодняшний день мальчик весит 2300 граммов, полностью адаптирован к внешней среде и развивается согласно возрасту. Недавно вместе с мамой его выписали домой.

