8 марта, 14:17

Врач назвала 7 ошибок родителей, из-за которых у детей портится зрение

За последние десять лет число детей с патологиями зрения выросло на четверть, а к окончанию школы каждый третий подросток страдает близорукостью, рассказала врач-офтальмолог Амина Аушева. В интервью «Газете.ru» она перечислила семь родительских ошибок, ведущих к ухудшению зрения у их наследников.

Первая и самая частая — использование гаджетов в темноте. Контраст яркого экрана и темноты заставляет зрачок хаотично расширяться и сужаться, вызывая перенапряжение мышц. Вторая ошибка — отсутствие контроля времени: детям 3–7 лет можно проводить у экрана не более 20 минут в день, младшим школьникам — до 40 минут, подросткам — до полутора часов с перерывами.

Третья проблема — слишком близкое расстояние до книги или монитора. Оптимально — 30–35 см до книги и не менее полуметра до компьютера. Четвёртая — плохое освещение. Дешёвые лампы с мерцанием или тусклый свет вызывают спазмы сосудов сетчатки. Лучший выбор — нейтрально-белый свет 4000–5000 К.

Пятая ошибка — пренебрежение профилактикой. Астигматизм и дальнозоркость могут развиваться бессимптомно, поэтому визит к офтальмологу должен быть ежегодным с раннего детства. Шестая — несбалансированное питание. Дефицит витаминов А, Е, цинка и омега-3 ослабляет глазные структуры. В рационе обязательно должны быть морковь, рыба, орехи и зелень. Наконец, седьмая ошибка — несоблюдение гигиены: грязные руки и сон в линзах ведут к инфекциям и травмам роговицы.

«Родителям не стоит дожидаться первых жалоб: здоровье глаз нужно бережливо строить с пелёнок», — заключила эксперт.

Ранее россиянкам рассказали, почему экономия на туши может стоить зрения. Кроме того, врачи объяснили, как видят мир пациенты с ахроматопсией.

