Россиянкам рассказали, почему экономия на туши может стоить зрения

Использование дешёвой туши для ресниц связано с риском аллергии и воспалений из-за агрессивных компонентов в составе. Об этом «Газете.ru» рассказала кандидат технических наук Екатерина Вольнова.

По словам эксперта, в бюджетной косметике часто встречаются ингредиенты, способные спровоцировать раздражение глаз и кожи век. Так, натуральный пчелиный воск может выступать аллергеном: зуд, покраснение, слезотечение и воспаление по линии роста ресниц нередко ведут к их ослаблению и выпадению.

Опасность представляют и недорогие синтетические полимеры и смолы. Для стойкости и объёма используют летучие силиконы и, например, поливинилпирролидон: при высыхании они формируют жёсткую пленку, крошащуюся при моргании. Частицы попадают на слизистую, вызывая микротравмы, синдром «сухого глаза», конъюнктивит и ощущение «песка».

Синтетические отдушки — частая причина контактного дерматита, особенно у людей с чувствительной кожей. Красители могут содержать соли хрома и никеля, а также анилиновые пигменты с потенциальной токсичностью.

«Таким образом, для минимизации рисков рекомендуется отдавать предпочтение продукции от производителей, подтвердивших свою репутацию, и ориентироваться на товары среднего и высшего ценового сегмента, где контроль качества и безопасность состава, как правило, являются приоритетом», — заключила Вольнова.

Ранее Life.ru рассказывал, как москвичке перекосило рот после новомодной процедуры у косметолога. Спустя всего неделю после похода в клинику у женщины пропала мимика и перестала поворачиваться голова.