11 октября, 09:19

Хотела стать моложе: Москвичке перекосило рот после новомодной процедуры у косметолога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rovsky

Жительница Москвы столкнулась с серьёзными осложнениями после введения препарата «Монако» в кресле косметолога. Спустя всего неделю после инъекций у женщины пропала мимика, возникли проблемы с поворотом головы, а затем перекосило рот, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Россиянке перекосило рот после процедуры у косметолога. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Несмотря на попытки косметолога исправить ситуацию с помощью дополнительных процедур и медикаментов, улучшений не наступило. По имеющимся данным, клиентка изначально обратилась к знакомому специалисту для коррекции возрастных изменений, но вместо омоложения получила серьёзные неврологические осложнения, требующие длительного лечения.

Ранее дерматологи предупреждали россиянок, что слизь гигантских африканских улиток не только не обладает омолаживающим эффектом, но может быть ещё и опасна. По словам специалистов, кожа человека обладает защитным роговым слоем, который в любом случае препятствует проникновению посторонних веществ.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Мария Любицкая
