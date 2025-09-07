Ожоги и инфекции: Россиянок призвали не обкладываться улитками ради красоты
Дерматолог Гайдаш предупредила об опасности омоложения лица слизью улиток
В последнее время россиянки активно публикуют в соцсетях видео, на которых гигантские африканские улитки ползают по их лицам. Слизь моллюсков якобы обладает омолаживающим эффектом, утверждают сторонницы нестандартной косметологии. Однако косметолог и дерматолог Наталия Гайдаш уверена, что такая процедура не только неэффективна, но в некоторых случаях даже вредна.
По её словам, эффективными считаются только те методы, которые имеют научное подтверждение. А нанесение на лицо различных средств — от огурцов до улиточной слизи — не одобрено учёными. Кожа человека обладает защитным роговым слоем, который в любом случае препятствует проникновению посторонних веществ, отметила кандидат медицинских наук.
Эксперт подтвердила, что слизь улиток содержит муцин — вещество с омолаживающими свойствами, включающее ферменты, белки, коллаген и витамины. Тем не менее она выразила сомнение в необходимости таких сложных процедур, поскольку муцин можно получить из уже готовых продуктов, что является более простым и доступным решением.
«Прикладывать улиток к лицу и ждать, пока она там ползает и выделяет этот муцин — это абсолютно непродуктивная идея, которая мало того, что может вызвать аллергическую реакцию, в том числе, может приводить даже к химическому ожогу, непонятно откуда эти улитки. Они могут содержать в себе инфекционных агентов, которые прекрасно будут разноситься по лицу», — подчеркнула собеседница радио Sputnik.
