Ожоги и инфекции: Россиянок призвали не обкладываться улитками ради красоты

В последнее время россиянки активно публикуют в соцсетях видео, на которых гигантские африканские улитки ползают по их лицам. Слизь моллюсков якобы обладает омолаживающим эффектом, утверждают сторонницы нестандартной косметологии. Однако косметолог и дерматолог Наталия Гайдаш уверена, что такая процедура не только неэффективна, но в некоторых случаях даже вредна.

По её словам, эффективными считаются только те методы, которые имеют научное подтверждение. А нанесение на лицо различных средств — от огурцов до улиточной слизи — не одобрено учёными. Кожа человека обладает защитным роговым слоем, который в любом случае препятствует проникновению посторонних веществ, отметила кандидат медицинских наук.

Эксперт подтвердила, что слизь улиток содержит муцин — вещество с омолаживающими свойствами, включающее ферменты, белки, коллаген и витамины. Тем не менее она выразила сомнение в необходимости таких сложных процедур, поскольку муцин можно получить из уже готовых продуктов, что является более простым и доступным решением.