«Начал сползать вниз»: Хикельвич показала последствия «уколов красоты»
Хилькевич пожалела о сделанной инъекции, после которой появились бугорки на лице
Анна Хилькевич. Обложка © Telegram / khilkevich_anna
Звезда сериалов Анна Хилькевич столкнулась с негативными последствиями инъекций филлеров в зону вокруг глаз. О неудачном опыте косметологической процедуры актриса рассказала в собственном Telegram-канале.
Знаменитость пояснила, что один раз решилась на инъекции против впадин и синяков под глазами, доверившись знакомой. Хилькевич отметила, что первоначально лицо выглядело прекрасно, однако вскоре её ждало разочарование. Препарат неожиданно начал мигрировать по лицу.
«Через неделю эффект исчез, а спустя несколько месяцев препарат начал сползать вниз и застыл в этих местах. Теперь при определённом освещении заметны бугорки», — написала она.
Она добавила, что никому не советует прибегать к подобным методикам. По её словам, даже специалистам теперь известны более безопасные альтернативы, включая правильное питание кожи, аппаратные процедуры и качественный уход. Хилькевич также упомянула, что отлично справляются с возрастными изменениями спорт и работа над ментальным здоровьем.
Ранее сообщалось, что десятки российских женщин столкнулись с тяжёлыми осложнениями после косметологических инъекций препарата «Сферогель». Многие пострадавшие вынуждены тратить значительные суммы на различные процедуры, но ни одна из них не даёт устойчивого результата. При этом косметологи в большинстве случаев объясняют осложнения индивидуальной реакцией организма пациенток.