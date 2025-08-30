«Начал сползать вниз»: Хикельвич показала последствия «уколов красоты»

Звезда сериалов Анна Хилькевич столкнулась с негативными последствиями инъекций филлеров в зону вокруг глаз. О неудачном опыте косметологической процедуры актриса рассказала в собственном Telegram-канале.

Знаменитость пояснила, что один раз решилась на инъекции против впадин и синяков под глазами, доверившись знакомой. Хилькевич отметила, что первоначально лицо выглядело прекрасно, однако вскоре её ждало разочарование. Препарат неожиданно начал мигрировать по лицу.

«Через неделю эффект исчез, а спустя несколько месяцев препарат начал сползать вниз и застыл в этих местах. Теперь при определённом освещении заметны бугорки», — написала она.

Она добавила, что никому не советует прибегать к подобным методикам. По её словам, даже специалистам теперь известны более безопасные альтернативы, включая правильное питание кожи, аппаратные процедуры и качественный уход. Хилькевич также упомянула, что отлично справляются с возрастными изменениями спорт и работа над ментальным здоровьем.