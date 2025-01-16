Россиянам назвали неочевидный способ омолодиться без пластики и «уколов красоты»

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Врач Дмитрова: Омолодить лицо можно при помощи антивозрастной стоматологии
Морщины на лице могут появляться не только в результате возрастных изменений, но и процессов, происходящих в полости рта. Ряд ключевых недостатков можно убрать при помощи антивозрастной стоматологии, подчеркнула стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова.
«Со временем зубная эмаль стирается, что ведёт к укорачиванию зубов и изменению прикуса. <…> Из-за уменьшения объёма зубов и смещения нижней челюсти назад начинается проявление морщин вокруг рта, обвисание овала лица, углубление носогубных складок», — высказалась доктор в беседе с РИАМО.
Кроме того, с возрастом некоторые зубы разрушаются из-за кариеса и требуется их удаление. Может также меняться цвет эмали на жёлтый, что тоже делает лицо старее. Антивозрастная стоматология, по словам Дмитровой, направлена на улучшение качества зубов и формы лица без хирургического вмешательства.
«Виниры, изготавливаемые из фарфора или керамики, помогают восстановить длину зубов, которые стали короче из-за износа. Это позволяет не только улучшить зубной ряд, но и «подтянуть» щеки, уменьшить носогубные морщины, сделать губы более упругими и устранить обвисший подбородок. Композитные реставрации решают проблемы с неровной поверхностью зубов, возвращая улыбке естественность», — рассказала стоматолог.
На здоровье и цвете зубов также сказывается то, что мы едим. Например, если включать в рацион побольше продуктов с кальцием, то улыбка будет гораздо красивее. В их числе сыр, творог, молоко и прочее. Источником витамина группы В, магния и фолиевой кислоты являются шпинат, брокколи, салат и другие зелёные овощи. При этом лучше отказаться от красящих напитков: кофе, красного вина и чёрного чая. Они не только портят цвет зубов, но и обезвоживают их.