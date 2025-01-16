Россиянам назвали неочевидный способ омолодиться без пластики и «уколов красоты»

Морщины на лице могут появляться не только в результате возрастных изменений, но и процессов, происходящих в полости рта. Ряд ключевых недостатков можно убрать при помощи антивозрастной стоматологии, подчеркнула стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова.

«Со временем зубная эмаль стирается, что ведёт к укорачиванию зубов и изменению прикуса. <…> Из-за уменьшения объёма зубов и смещения нижней челюсти назад начинается проявление морщин вокруг рта, обвисание овала лица, углубление носогубных складок», — высказалась доктор в беседе с РИАМО.

Кроме того, с возрастом некоторые зубы разрушаются из-за кариеса и требуется их удаление. Может также меняться цвет эмали на жёлтый, что тоже делает лицо старее. Антивозрастная стоматология, по словам Дмитровой, направлена на улучшение качества зубов и формы лица без хирургического вмешательства.

«Виниры, изготавливаемые из фарфора или керамики, помогают восстановить длину зубов, которые стали короче из-за износа. Это позволяет не только улучшить зубной ряд, но и «подтянуть» щеки, уменьшить носогубные морщины, сделать губы более упругими и устранить обвисший подбородок. Композитные реставрации решают проблемы с неровной поверхностью зубов, возвращая улыбке естественность», — рассказала стоматолог.