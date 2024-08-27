Не лечат, а калечат: Составлен топ самых вредных народных методов отбеливания зубов
Стоматолог Лозовой: Отбеливание зубов содой приводит к микротрещинам на эмали
Некоторые люди, не желая платить огромные деньги за отбеливание зубов на приёме у стоматолога, пользуются народными способами: содой, перекисью водорода или активированным углём. Однако эти методы могут привести к серьёзным проблемам в ротовой полости. В частности, к образованию микротрещин на зубах и повышению их чувствительности. Об этом заявил «Газете.ru» врач-стоматолог, член Ассоциации молодых стоматологов Дмитрий Лозовой.
«Народные методы лучше не использовать. Например, сода — это абразивное средство, и она не влияет на цвет зубов, а только удаляет налёт, оставляя на поверхности эмали микротрещины. Перекись водорода может спровоцировать химический ожог слизистой рта. Уголь, как и пищевая сода, оставляет на эмали микротрещины, не влияя на цвет, лишь удаляя поверхностный налёт», — заявил врач.
Вместо народных методов специалист посоветовал воспользоваться профессиональным лазерным или химическим отбеливанием. Улучшить цвет зубов можно и в домашних условиях, воспользовавшись подобранными врачом средствами. Однако и эти способы подойдут далеко не всем. Например, отбеливание противопоказано, если у человека есть глубокий кариес, зубной камень или он принимает лекарства, повышающие чувствительность к ультрафиолету. Также такой процедуры стоит избегать беременным женщинам.
Ранее россиянам объяснили, как сохранить красивую улыбку до глубокой старости. Ничего сверхъестественного делать для этого не придётся. Достаточно тщательно следить за здоровьем полости рта и исключить из рациона ряд продуктов: например, орехи, сухари, которые приводят к сколам.