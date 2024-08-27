Не лечат, а калечат: Составлен топ самых вредных народных методов отбеливания зубов

Некоторые люди, не желая платить огромные деньги за отбеливание зубов на приёме у стоматолога, пользуются народными способами: содой, перекисью водорода или активированным углём. Однако эти методы могут привести к серьёзным проблемам в ротовой полости. В частности, к образованию микротрещин на зубах и повышению их чувствительности. Об этом заявил «Газете.ru» врач-стоматолог, член Ассоциации молодых стоматологов Дмитрий Лозовой.

«Народные методы лучше не использовать. Например, сода — это абразивное средство, и она не влияет на цвет зубов, а только удаляет налёт, оставляя на поверхности эмали микротрещины. Перекись водорода может спровоцировать химический ожог слизистой рта. Уголь, как и пищевая сода, оставляет на эмали микротрещины, не влияя на цвет, лишь удаляя поверхностный налёт», — заявил врач.

Вместо народных методов специалист посоветовал воспользоваться профессиональным лазерным или химическим отбеливанием. Улучшить цвет зубов можно и в домашних условиях, воспользовавшись подобранными врачом средствами. Однако и эти способы подойдут далеко не всем. Например, отбеливание противопоказано, если у человека есть глубокий кариес, зубной камень или он принимает лекарства, повышающие чувствительность к ультрафиолету. Также такой процедуры стоит избегать беременным женщинам.