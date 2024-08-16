Стоматолог объяснила, как из-за стресса можно потерять зубы уже к 30 годам

Если человек длительное время находится под воздействием стресса, это может негативно отразиться на здоровье полости рта. Одной из опасностей является скрежетание зубами во сне или бруксизм. Об этом рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко в интервью радио Sputnik.

По его словам, скрежетание зубами – это последствие стрессов в течение какого-то длительного промежутка времени, которое выражается в повышенной активности зубочелюстной системы во время сна. Человека, страдающего бруксизмом, могут выдать некоторые внешние особенности, например, квадратное лицо из-за перенапряжения мышц. По словам врача, при данном недуге лишиться зубов можно уже к тридцати годам.

"Стирание зубов у страдающих бруксизмом происходит в 17 раз быстрее, чем у других людей. Обычно зубы стираются годам к восьмидесяти, а с бруксизмом зубов практически нет уже годам к тридцати", — заявил стоматолог.