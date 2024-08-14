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14 августа, 19:30

Россиянам назвали способы продлить срок службы зубной пломбы

Стоматолог Цыбенова: Пломба прослужит долгие годы благодаря правильной гигиене

Считается, что в среднем пломба на зубе стоит не больше пяти лет. Однако если соблюдать простые правила, то этот срок можно в разы увеличить. Что именно делать, объяснила стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова в беседе с РИА "ФедералПресс".

Медик отметила, что часто менять пломбы приходится потому, что пациенты уделяют им недостаточно внимания. Самыми распространёнными ошибками являются несоблюдение гигиены полости рта, а также редкие походы на осмотр к стоматологу.

"Если соблюдались все протоколы лечения и пациент добросовестно ухаживает за своими зубами (приходит на профилактические осмотры, делает профессиональную гигиену), то да, вполне вероятно, что такая реставрация прослужит очень длительное время", — отметила зубной врач.

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Специалист не исключает, что может быть ошибка со стороны врача. Тогда неправильно установленная пломба может привести к возникновению кариеса под ней и вокруг неё.

"Хорошо, если пациент спохватился быстро: мы просто зачищаем ткани, проводим лечение и устанавливаем новую реставрацию. Но если запустить, то тогда кариозный процесс может дойти до нервов. В этом случае придётся депульпировать зуб", — резюмировала стоматолог.

Ранее Life.ru писал, что хорошая пломба может быть сделана только из качественных материалов. К ним относятся светоотверждаемые композиты, стеклоиономеры и керамические вкладки. Кроме того, качественная пломба визуально сливается с зубом и имеет естественный оттенок.

Обложка ©

freepik / senivpetro

Алёна Зиновьева
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