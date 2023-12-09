Стоматолог назвала признаки хорошей пломбы, которая не вылетит сразу же после лечения

Хорошая пломба может быть сделана только из качественных материалов и не должна выделяться цветом на фоне зуба. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.

По словам врача, правильная пломба — прочная и долговечная, а изготавливаться она должна лишь из качественных материалов. К ним относятся светоотверждаемые композиты, стеклоиономеры и керамические вкладки.

Кроме того, качественная пломба визуально сливается с зубом и имеет естественный оттенок. Также она должна сохранять анатомическую форму зуба с его фиссурами и бугорками. Хороший результат — это когда изделие имеет гладкую поверхность, не ощущается во рту, не портит прикус и не мешает смыкаться верхнему и нижнему ряду зубов, пояснила медик. А вот плохие пломбы, по её словам, быстро теряют форму и цвет, да и плохо прилегают к ткани.

"Самым главным признаком, по которому можно отличить хорошую пломбу от некачественной, является отсутствие болезненных или дискомфортных ощущений после пломбирования", — пояснила Автандилян.