Стоматолог назвала признаки хорошей пломбы, которая не вылетит сразу же после лечения
Стоматолог Автандилян: Качественная пломба не должна отличаться цветом от зуба
Хорошая пломба может быть сделана только из качественных материалов и не должна выделяться цветом на фоне зуба. Об этом "Газете.ru" рассказала врач-стоматолог Луиза Автандилян.
По словам врача, правильная пломба — прочная и долговечная, а изготавливаться она должна лишь из качественных материалов. К ним относятся светоотверждаемые композиты, стеклоиономеры и керамические вкладки.
Кроме того, качественная пломба визуально сливается с зубом и имеет естественный оттенок. Также она должна сохранять анатомическую форму зуба с его фиссурами и бугорками. Хороший результат — это когда изделие имеет гладкую поверхность, не ощущается во рту, не портит прикус и не мешает смыкаться верхнему и нижнему ряду зубов, пояснила медик. А вот плохие пломбы, по её словам, быстро теряют форму и цвет, да и плохо прилегают к ткани.
"Самым главным признаком, по которому можно отличить хорошую пломбу от некачественной, является отсутствие болезненных или дискомфортных ощущений после пломбирования", — пояснила Автандилян.
Кстати, если вовремя заметить образование кариеса, до пломбы дело не дойдёт. Более того, на начальной стадии можно не допустить разрушения зуба и даже в стоматологическую клинику не ходить. О том, как это сделать, читайте в нашем материале.
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