Три вида боли: Назван верный способ определить прорастающий зуб мудрости

Самостоятельно диагностировать прорезывание зубов мудрости не составляет особого труда, если знать сопутствующие симптомы. Их в беседе с aif.ru перечислила стоматолог Татьяна Сумцова.

Первым делом врач посоветовала обратить внимание на характерные для этого случая три вида боли. Неприятные ощущения могут возникать в области моляров во время жевания или даже при открывании рта. Кроме того, возникает отёчность и воспаление дёсен. Если большая часть факторов совпали, велик шанс, что скоро зубное поселение пополнится ещё одним жителем, добавила стоматолог.

По словам Сумцовой, при сильном дискомфорте нужно обратиться к врачу. Именно он должен выбирать тактику лечения. Если ситуация некритичная, пациенту порекомендуют делать холодные компрессы. В ином случае справиться с болью помогут специальные обезболивающие гели.