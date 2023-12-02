Три вида боли: Назван верный способ определить прорастающий зуб мудрости
Стоматолог Сумцова: Боль и отёчность могут указывать на рост зуба мудрости
Самостоятельно диагностировать прорезывание зубов мудрости не составляет особого труда, если знать сопутствующие симптомы. Их в беседе с aif.ru перечислила стоматолог Татьяна Сумцова.
Первым делом врач посоветовала обратить внимание на характерные для этого случая три вида боли. Неприятные ощущения могут возникать в области моляров во время жевания или даже при открывании рта. Кроме того, возникает отёчность и воспаление дёсен. Если большая часть факторов совпали, велик шанс, что скоро зубное поселение пополнится ещё одним жителем, добавила стоматолог.
По словам Сумцовой, при сильном дискомфорте нужно обратиться к врачу. Именно он должен выбирать тактику лечения. Если ситуация некритичная, пациенту порекомендуют делать холодные компрессы. В ином случае справиться с болью помогут специальные обезболивающие гели.
А уж если дёсны начали самопроизвольно кровоточить, это может свидетельствовать о другом заболевании — гингивите. В запущенной форме недуг приводит к некрозу тканей, предупреждал Лайф.
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