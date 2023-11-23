Стоматолог раскрыла тонкости использования ирригатора, которые спасут от травм

Если при использовании ирригатора нет крови и неприятных ощущений, можно увеличивать мощность подачи воды до максимальной, но не направлять струю в десну, иначе можно её травмировать. Правильное направление воды — от десны и под углом 45 градусов. Прибор нужно вести по краю десны, останавливаясь в участках между зубами. Вода должна быть тёплой и фильтрованной. Специальных жидкостей не требуется, подытожила стоматолог.