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23 ноября, 04:37

Стоматолог раскрыла тонкости использования ирригатора, которые спасут от травм

Стоматолог Доржиева: Ирригатор нужно держать под углом, чтобы не пораниться

Чтобы не навредить дёснам, нужно правильно пользоваться ирригатором, предупредила в беседе с РИА "Федерал Пресс" стоматолог-пародонтолог Мария Доржиева.

"По сути, ирригатор — это просто струя воды под давлением, которая может убрать мягкий налёт и остатки пищи. Обычным пациентам, не проходящим ортодонтические лечение, мы рекомендуем брать классическую насадку и начинать с самой маленькой мощности", — посоветовала Доржиева.

Если при использовании ирригатора нет крови и неприятных ощущений, можно увеличивать мощность подачи воды до максимальной, но не направлять струю в десну, иначе можно её травмировать. Правильное направление воды — от десны и под углом 45 градусов. Прибор нужно вести по краю десны, останавливаясь в участках между зубами. Вода должна быть тёплой и фильтрованной. Специальных жидкостей не требуется, подытожила стоматолог.

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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