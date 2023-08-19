Врач назвал причины, почему не стоит жалеть зубы мудрости

Удалять зубы мудрости или нет — вопрос индивидуальный. Решение избавиться от них принимают примерно девять из десяти человек, так как эти зубы вызывают определённые проблемы, рассказал Лайфу главврач клиники "Мегастом" Владимир Лосев.

Главврач клиники "Мегастом" Владимир Лосев. Фото © Предоставлено LIFE

По его словам, восьмёрки часто не могут полностью прорезаться, так как они — рудиментарные органы и во рту для них почти не остаётся места. При этом их рост может влиять на корректность положения зубов, они могут наклоняться и поворачиваться, оказывая давление на соседние зубы, причиняя дискомфорт десне и слизистой оболочке щеки. Да и чистить их нелегко, из-за чего может начаться развитие кариеса, заболеваний дёсен и периодонта, разрушение зубов.

"Восьмёрки, как и все остальные зубы, часто подвержены кариесу, вследствие чего пациент может столкнуться с воспалением, болью, сильным дискомфортом. Чтобы избежать всех этих проблем, зубы мудрости чаще всего удаляются. Неправильно расположенные восьмёрки могут оказывать давление на соседние зубы, что, в свою очередь, влияет на прикус, смещение зубного ряда", — пояснил Лосев.

При этом, подчеркнул он, если восьмёрки прорезаются полностью, правильно выровнены и их легко чистить, их можно оставить на своих местах. Однако чаще всего удаление зубов мудрости — вопрос времени. Также их лучше удалять, когда с ними всё хорошо, но проводится большое лечение: ставятся имплантаты в области седьмых зубов, делается тотальная коронопластика, восстановление прикуса с помощью керамических реставраций, проводится ортодонтическое лечение и так далее.