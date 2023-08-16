"Таблетки на завтрак, обед и ужин": Зуб мудрости едва не отправил на тот свет популярного певца

Композитор, певец и актёр Глеб Матвейчук вышел на связь с поклонниками после сообщений о его тяжёлом состоянии и экстренной госпитализации. Как отметил 42-летний исполнитель, он действительно едва не умер после обычного визита к стоматологу, но, к счастью, самое страшное позади.

"Официально: сейчас со мной действительно всё в порядке. Я восстанавливаюсь в Абхазии с малышами. Пью таблетки на завтрак, обед и ужин", — написал Матвейчук в соцсетях.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Матвейчук был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Как оказалось, у артиста появилось нагноение в лунке удалённого зуба мудрости. По словам хирурга, проводившего операцию, инфекция распространялась с такой скоростью, что от её проникновения в мозг певца отделяло буквально несколько часов.

Глеб Матвейчук — обладатель редкого голоса с диапазоном в семь октав. На экранах дебютировал в 14 лет в фильме "Огненный стрелок". На данный момент в фильмографии Матвейчука числятся свыше 30 проектов. Он также написал музыку к фильмам "Адмирал", "Убить Сталина", "Чкалов" и другим. Кроме того, музыкант принимал участие во многих телешоу, среди которых — "Две звезды", победителем которого он стал вместе с певицей Ольгой Кормухинй.