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15 августа, 10:28

Состояние певицы Лады Дэнс вызывает серьёзные опасения у врачей

Продюсер Лады Дэнс Пудовкин: Состояние певицы вызывает опасения

<p>Певица Лада Дэнс. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photo126430279_457239391?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Лада Дэнс</a></p>

Певица Лада Дэнс. Обложка © Vk / Лада Дэнс

Состояние пострадавшей в результате ДТП певицы Лады Дэнс (Лада Волкова) вызывает серьёзные опасения у лечащих врачей. Об этом сообщил её директор Сергей Пудовкин.

"Состояние здоровья Лады вызывает опасения", — приводит его слова ТАСС.

Несмотря на беспокойство врачей, Пудовкин верит, что всё обязательно будет хорошо, хоть и не так скоро, как хотелось бы. Представитель певицы отметил, что ей предстоит долгая реабилитация.

Врач предупредил Ладу Дэнс о риске навсегда лишиться голоса из-за повреждения гортанного нерва

Врач предупредил Ладу Дэнс о риске навсегда лишиться голоса из-за повреждения гортанного нерва

Как уже рассказывал Лайф, Лада Дэнс попала в серьёзное ДТП. Вечером 5 августа на Симферопольском шоссе в Подмосковье столкнулись три автомобиля, в одном из которых находилась певица. В результате пострадали четыре человека, Ладе Дэнс пришлось проводить операцию. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, травму бедра и огромное количество ушибов. Позже артистка перенесла ещё одну операцию на лице. Врачи разработали для неё индивидуальную программу реабилитации.

Николь Вербер
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