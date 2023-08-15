Состояние певицы Лады Дэнс вызывает серьёзные опасения у врачей

Состояние пострадавшей в результате ДТП певицы Лады Дэнс (Лада Волкова) вызывает серьёзные опасения у лечащих врачей. Об этом сообщил её директор Сергей Пудовкин.

Несмотря на беспокойство врачей, Пудовкин верит, что всё обязательно будет хорошо, хоть и не так скоро, как хотелось бы. Представитель певицы отметил, что ей предстоит долгая реабилитация.