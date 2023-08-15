Состояние певицы Лады Дэнс вызывает серьёзные опасения у врачей
Продюсер Лады Дэнс Пудовкин: Состояние певицы вызывает опасения
Певица Лада Дэнс. Обложка © Vk / Лада Дэнс
Состояние пострадавшей в результате ДТП певицы Лады Дэнс (Лада Волкова) вызывает серьёзные опасения у лечащих врачей. Об этом сообщил её директор Сергей Пудовкин.
"Состояние здоровья Лады вызывает опасения", — приводит его слова ТАСС.
Несмотря на беспокойство врачей, Пудовкин верит, что всё обязательно будет хорошо, хоть и не так скоро, как хотелось бы. Представитель певицы отметил, что ей предстоит долгая реабилитация.
Как уже рассказывал Лайф, Лада Дэнс попала в серьёзное ДТП. Вечером 5 августа на Симферопольском шоссе в Подмосковье столкнулись три автомобиля, в одном из которых находилась певица. В результате пострадали четыре человека, Ладе Дэнс пришлось проводить операцию. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, травму бедра и огромное количество ушибов. Позже артистка перенесла ещё одну операцию на лице. Врачи разработали для неё индивидуальную программу реабилитации.