Названы опасные последствия отказа от чистки зубов перед сном

У людей, которые не чистят зубы перед сном, может начаться кариес и образоваться зубной камень. Об этом заявила стоматолог Луиза Автандилян.

"Чистка зубов непосредственно перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмов (стрептококков) в ротовой полости, продукты жизнедеятельности которых прямым образом влияют на состояние зубной эмали, ослабляя и разрушая её", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

По словам медика, налёт на зубах быстро может стать зубным камнем, который впоследствии может привести даже к воспалениям дёсен. Поэтому важно тщательно счищать его.

Кроме того, при отсутствии чистки зубов перед сном в полости рта остаются частички пищи. В них активно размножаются бактерии, которые приводят к неприятному запаху изо рта утром.