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16 августа, 16:54

Названы опасные последствия отказа от чистки зубов перед сном

Стоматолог Автандилян: Отказ от чистки зубов перед сном может привести к кариесу

У людей, которые не чистят зубы перед сном, может начаться кариес и образоваться зубной камень. Об этом заявила стоматолог Луиза Автандилян.

"Чистка зубов непосредственно перед сном предотвращает скопление кариесогенных микроорганизмов (стрептококков) в ротовой полости, продукты жизнедеятельности которых прямым образом влияют на состояние зубной эмали, ослабляя и разрушая её", — сказала она в беседе с "Газетой.ru".

По словам медика, налёт на зубах быстро может стать зубным камнем, который впоследствии может привести даже к воспалениям дёсен. Поэтому важно тщательно счищать его.

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Кроме того, при отсутствии чистки зубов перед сном в полости рта остаются частички пищи. В них активно размножаются бактерии, которые приводят к неприятному запаху изо рта утром.

Ранее Лайф писал о том, что практически все органы человека могут быть под угрозой в случае отказа от посещения стоматолога.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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