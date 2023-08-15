Гайморит, мигрень и онкология: Стоматолог перечислила последствия отказа от лечения зубов

Отказ от посещения стоматолога на фоне нарушения здоровья зубов может обернуться появлением более опасных для организма заболеваний. По словам главврача клиники Smilestudio Луизы Автандилян, под угрозой оказываются едва ли не все органы.

В лучшем случае нежелание лечить зубы обернётся бессонницей и мигренью. Первая возникает из-за так называемого бруксизма — скрежета зубами по ночам. Появление головных болей же связано с перенапряжением жевательных мышц на фоне дефекта прикуса.

Дальнейшее игнорирование лечения приводит к хроническим болям в горле, насморку, гаймориту и проблемам с желудочно-кишечным трактом. Виновные в этом бактерии размножаются в повреждённых зубах и начинают курсировать по всему организму, добавила Автандилян в беседе с РИА "ФедералПресс".

Наихудший сценарий предполагает появление онкологии, болезней сердца и опорно-двигательного аппарата, отметила стоматолог. Именно поэтому необходимо не только в кратчайшие сроки устранять возникшие проблемы с зубами, но и регулярно посещать врачебный кабинет для осмотра.