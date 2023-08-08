Регион

Уведомления отключены

8 августа, 10:24

В Подмосковье женщина чуть не умерла из-за больного зуба, вызвавшего некроз во рту и горле

Подмосковные врачи спасли пациентку с флегмоной, развившейся из-за больного зуба

<p>В Пушкине врачи спасли пациентку с флегмоной. Фото © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/08-08-2023-11-47-21-v-pushkino-vrachi-spasli-patsientku-kotoraya-edva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Московской области</a></p>

В Пушкине врачи спасли пациентку с флегмоной. Фото © Минздрав Московской области

В подмосковном Пушкине 40-летняя женщина едва не задохнулась, потому что из-за больного зуба у неё развилась флегмона — острое гнойное воспаление. О случившемся пишет региональный Минздрав.

Пациентка попала в отделение челюстно-лицевой хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. в тяжёлом состоянии: высокая температура и проблемы с дыханием. Врачи диагностировали флегмону, которая начала провоцировать отмирание тканей во рту и гортани.

"Запущенные зубы, потом флюс, потом абсцесс, потом флегмона, которая распространяется очень быстро, перекидываясь с поражённого пространства на соседние участки. Гнойный процесс в подкожной жировой клетчатке захватывает окружающие ткани и вызывает их отмирание", сказал завотделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунёв.

У женщины болезнь распространилась даже на шею и грудь, продолжил доктор. В подобных случаях высок летальный исход, если вовремя не обнаружить проблему. Две врачебные бригады и хирург из МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Алексей Машичев проводили срочную операцию прямо ночью. Участки с некрозом были удалены, всё промыто от гноя, поставлены дренажи. Сейчас пациентке ничто не угрожает, её перевели из реанимации в обычную палату.

"30 ударов в минуту": Подмосковные врачи спасли старушку с пульсом как у лягушки

"30 ударов в минуту": Подмосковные врачи спасли старушку с пульсом как у лягушки

Ранее сообщалось, что в Хабаровске врачи извлекли из организма мужчины обломок медицинской иглы и нитку, которые остались там после операции, проведённой около 20 лет назад.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров