В Подмосковье женщина чуть не умерла из-за больного зуба, вызвавшего некроз во рту и горле

В подмосковном Пушкине 40-летняя женщина едва не задохнулась, потому что из-за больного зуба у неё развилась флегмона — острое гнойное воспаление. О случившемся пишет региональный Минздрав.

Пациентка попала в отделение челюстно-лицевой хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. в тяжёлом состоянии: высокая температура и проблемы с дыханием. Врачи диагностировали флегмону, которая начала провоцировать отмирание тканей во рту и гортани.

"Запущенные зубы, потом флюс, потом абсцесс, потом флегмона, которая распространяется очень быстро, перекидываясь с поражённого пространства на соседние участки. Гнойный процесс в подкожной жировой клетчатке захватывает окружающие ткани и вызывает их отмирание", — сказал завотделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунёв.

У женщины болезнь распространилась даже на шею и грудь, продолжил доктор. В подобных случаях высок летальный исход, если вовремя не обнаружить проблему. Две врачебные бригады и хирург из МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Алексей Машичев проводили срочную операцию прямо ночью. Участки с некрозом были удалены, всё промыто от гноя, поставлены дренажи. Сейчас пациентке ничто не угрожает, её перевели из реанимации в обычную палату.